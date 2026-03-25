رينو مصر تتوج بجائزة أفضل سوق عالمي بعد نمو قياسي 140% في 2025

كتب : محمد جمال

12:38 م 25/03/2026

رينو مصر تتوج بجائزة أفضل سوق عالمي

أعلنت شركة رينو مصر، عن تحقيق إنجاز عالمي جديد، بعد تتويجها بجائزة أفضل سوق من حيث التحسن والأداء على مستوى العالم، وذلك خلال فعاليات المؤتمر العالمي لوكلاء رينو الذي أُقيم في أثينا يوم 24 مارس 2026.

وجاء هذا التتويج بعد أن سجلت رينو مصر نموًا قياسيًا في المبيعات بنسبة 140% خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، في واحدة من أعلى نسب النمو بين أسواق رينو عالميًا، بما يعكس الأداء القوي للفريق المحلي ونجاح الاستراتيجية المتبعة.

وتسلم الجائزة كل من خالد نصير، رئيس مجلس إدارة مجموعة ألكان، وطاهر شاهين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية العالمية للسيارات، إلى جانب أحمد الخادم، رئيس العمليات لقطاع السيارات، وعبد الرحمن سلطان، المدير العام لعلامة رينو في مصر، وذلك بحضور عدد من قيادات رينو العالمية.

وشهدت مراسم التكريم حضور فابريس كامبوليف، الرئيس التنفيذي لعلامة رينو، ومروان هايداموس، نائب رئيس رينو للمستوردين العالميين، إلى جانب نخبة من مسؤولي الشركة حول العالم.

وأكد خالد نصير أن التتويج العالمي يعكس قوة العمل الجماعي والرؤية الاستراتيجية الواضحة، مشيرًا إلى أن السوق المصري أصبح نموذجًا ناجحًا ضمن شبكة رينو العالمية.

من جانبه، أوضح طاهر شاهين أن تحقيق نمو بنسبة 140% خلال عام واحد يمثل إنجازًا استثنائيًا، ويعكس التزام الشركة بتقديم أفضل قيمة للعملاء وتعزيز ثقتهم في العلامة.

بدوره، أشار أحمد الخادم إلى أن هذا النجاح جاء نتيجة التكامل بين مختلف القطاعات داخل المجموعة، والعمل وفق رؤية موحدة تعتمد على سرعة التنفيذ ودقة التخطيط، بما ساهم في تعظيم الاستفادة من الفرص السوقية.

كما أكد عبد الرحمن سلطان أن هذا الإنجاز يعكس جهود فريق عمل متميز يسعى دائمًا لتحقيق الأفضل، مشددًا على مواصلة العمل لتحقيق المزيد من النجاحات خلال الفترة المقبلة.

ويعزز هذا التتويج مكانة رينو في السوق المصري، مع استمرار خططها لتحقيق النمو من خلال الابتكار والتميز التشغيلي وتقديم تجربة متكاملة تلبي تطلعات العملاء.

