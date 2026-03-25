شتوتجارت - (د ب أ):



أعلنت شركة مرسيدس عن إطلاق سيارتها GLC الكهربائية الجديدة في الصيف نظير سعر يبدأ من 67 ألف و717 يورو في الموديل GLC 400.



الأبعاد والمساحات

وأوضحت الشركة الألمانية أن سيارتها GLC الكهربائية الجديدة تأتي بطول 85ر4 متر، بينما يبلغ طول قاعدة العجلات 97ر2 متر، مما يكفي لتوفير مساحة لخمسة مقاعد، في حين تتراوح سعة صندوق الأمتعة بين 570 و1740 لترا، مع 128 لترا إضافية في الصندوق الأمامي.

وتخطف السيارة GLC الجديدة الأنظار إليها من خلال الشبكة الأمامية المُضاءة بما يصل إلى 1000 لمبة LED.

الدفع في GLC الكهربائية

وعلى صعيد الدفع، تعتمد السيارة GLC الكهربائية على منصة جديدة وتقنية 800 فولت، وينبض بداخلها محرك بقوة 360 كيلووات/490 حصان، والذي يدفعها بسرعة قصوى تبلغ 210 كلم/س.

وتتوفر للسيارة GLC الكهربائية بطارية سعة 94 كيلووات/ساعة، والتي توفر مدى قيادة يصل إلى 715 كلم، ويمكن شحنها بقدرة حتى 330 كيلووات.