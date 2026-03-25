مرسيدس GLC الكهربائية 2026.. قوة 490 حصانًا وشحن فائق السرعة

كتب : مصراوي

12:20 م 25/03/2026 تعديل في 12:23 م
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    مرسيدس GLC الكهربائية الجديدة
  • عرض 4 صورة
    مرسيدس GLC الكهربائية الجديدة
  • عرض 4 صورة
    مرسيدس GLC الكهربائية الجديدة

شتوتجارت - (د ب أ):


أعلنت شركة مرسيدس عن إطلاق سيارتها GLC الكهربائية الجديدة في الصيف نظير سعر يبدأ من 67 ألف و717 يورو في الموديل GLC 400.


الأبعاد والمساحات

وأوضحت الشركة الألمانية أن سيارتها GLC الكهربائية الجديدة تأتي بطول 85ر4 متر، بينما يبلغ طول قاعدة العجلات 97ر2 متر، مما يكفي لتوفير مساحة لخمسة مقاعد، في حين تتراوح سعة صندوق الأمتعة بين 570 و1740 لترا، مع 128 لترا إضافية في الصندوق الأمامي.

وتخطف السيارة GLC الجديدة الأنظار إليها من خلال الشبكة الأمامية المُضاءة بما يصل إلى 1000 لمبة LED.

الدفع في GLC الكهربائية

وعلى صعيد الدفع، تعتمد السيارة GLC الكهربائية على منصة جديدة وتقنية 800 فولت، وينبض بداخلها محرك بقوة 360 كيلووات/490 حصان، والذي يدفعها بسرعة قصوى تبلغ 210 كلم/س.

وتتوفر للسيارة GLC الكهربائية بطارية سعة 94 كيلووات/ساعة، والتي توفر مدى قيادة يصل إلى 715 كلم، ويمكن شحنها بقدرة حتى 330 كيلووات.

مرسيدس GLC الكهربائية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

موجة الطقس السيئ.. الأرصاد: استمرار السحب الرعدية على هذه المناطق
أخبار مصر

موجة الطقس السيئ.. الأرصاد: استمرار السحب الرعدية على هذه المناطق
بسبب التقلبات الجوية.. الزراعة تصدر توصيات للمزارعين والمربين
أخبار مصر

بسبب التقلبات الجوية.. الزراعة تصدر توصيات للمزارعين والمربين
إيران تعلن عن قواعد جديدة للعبور من مضيق هرمز
شئون عربية و دولية

إيران تعلن عن قواعد جديدة للعبور من مضيق هرمز

وزير الخارجية يبدي استعداد مصر لاستضافة أي اجتماعات تتعلق بإيران
شئون عربية و دولية

وزير الخارجية يبدي استعداد مصر لاستضافة أي اجتماعات تتعلق بإيران
لماذا خفضت فيتش سوليوشنز توقعات نمو اقتصاد مصر للعام المالي الحالي والمقبل؟
اقتصاد

لماذا خفضت فيتش سوليوشنز توقعات نمو اقتصاد مصر للعام المالي الحالي والمقبل؟

عاجل - إيران ترفض الخطة الأمريكية لوقف إطلاق النار
وزير العمل يُصدرُ قرارًا وزاريًا بحظر تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة
تفاصيل اجتماع مدبولي بشأن إجراءات ترشيد استهلاك المواد البترولية والكهرباء
الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين
أول ضحايا الطقس والأمطار.. مصرع سيدة في انهيار سقف عقار بالإسكندرية- صور
بعد نجاح دولة التلاوة.. الرئيس السيسي يوجه بإطلاق برنامج دولة الفنون والإبداع
مصر تطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج فورًا
الحكومة تكشف حقيقة تأثر مصر بأي تسريبات إشعاعية محتملة
بعد تصديق الرئيس.. عقوبة التهرب من التجنيد والاستدعاء للاحتياط
"عوة" تعيد الشتاء.. 22 صورة ترصد موجة الطقس السيئ في الإسكندرية
الطقس السيئ يضرب محافظات الجمهورية.. أمطار غزيرة ورعد وبرق- (تغطية خاصة)
هدم الجسور والتهجير.. كيف تُعيد إسرائيل هندسة جنوب لبنان عبر "الليطاني"؟