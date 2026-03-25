

أعلنت نيسان مصر ، الوكيل المحلي لعلامة نيسان بالسوق المحلي، عن انتهاء عروضها الخاصة، والعودة للأسعار الرسمية قبل العروض على جميع سياراتها خلال شهر مارس الجاري.



ونستعرض من خلال التقرير التالي أحدث أسعار سيارات نيسان الجديدة بمصر:



نيسان صني



تقدم السيارة نيسان صني بثلاث فئات مختلفة، ويبدأ سعرها بعد انتهاء التخفيضات من 745 ألف جنيه للفئة AT Base، بينما تأتي الفئة AT Mid بسعر 780 ألف جنيه، والفئة الأعلى تجهيزًا AT Super Salon بسعر 810 ألف جنيه.

نيسان سنترا



تقدم السيارة نيسان سنترا بفئة واحدة بعد انتهاء العروض، وهي فئة Highline، حيث عاد سعرها إلى مليون و20 ألف جنيه.

نيسان جوك



تشمل انتهاء العروض أيضًا السيارة الكروس أوفر نيسان جوك، التي تقدم بأربع فئات مختلفة، ويبدأ سعرها من مليون و95 ألف جنيه للفئة Acenta، والفئة Tekna بسعر مليون و195 ألف جنيه، أما الفئة Tekna N-Design بسعر مليون و245 ألف جنيه، والفئة Tekna N-Sport عالية التجهيز بسعر مليون و245 ألف جنيه.

نيسان قشقاي



تقدم السيارة نيسان قشقاي بعدة فئات، ويبدأ سعرها من مليون و499 ألف جنيه للفئة N-Connecta، بينما الفئة N-Connecta+ بسعر مليون و675 ألف جنيه، والفئة N-Connecta +2T بسعر مليون و695 ألف جنيه، والفئة Tekna بسعر مليون و784 ألف جنيه، والفئة Tekna 2T بسعر مليون و804 ألف جنيه، والفئة N-Design e-PWR بسعر مليون و919 ألف جنيه، والفئة Tekna+ 4WD بسعر مليون و964 ألف جنيه، والفئة Tekna+ 4WD 2T بسعر مليون و984 ألف جنيه.

نيسان إكس تريل



تقدم السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات نيسان إكس تريل بثلاث فئات، ويبدأ سعرها من مليونين و199 ألف و990 جنيه للفئة Acenta Plus، والفئة N-Trek بسعر مليونين و279 ألف و990 جنيه، والفئة Tekna بسعر مليونين و499 ألف و990 جنيه.

نيسان نافارا



تقدم سيارات البيك أب نيسان نافارا بعدة إصدارات، ويبدأ سعرها من مليون و355 ألف جنيه لنسخة Chassis Cab، والنسخة Single Cab بسعر مليون و400 ألف جنيه، والفئة D23 DC YD25 MID 4WD MT XE Plus بسعر 4 ملايين و325 ألف جنيه، والفئة D23 DC YD25 HI 4WD MT LE Plus RDIOA بسعر 5 ملايين و375 ألف جنيه، والفئة D23 DC YD25 HI 4WD AT LE Plus RDIOA بسعر 5 ملايين و825 ألف جنيه، فيما بقيت الفئة D23 DC YD25 HI 4WD AT SE Plus RDIOA دون تغيير عند 4 ملايين و725 ألف جنيه.

نيسان باترول



تقدم السيارة نيسان باترول بعدة فئات، ويبدأ سعرها من 8 ملايين و990 ألف جنيه للفئة XE V6، والفئة SE T2 V6 بسعر 9 ملايين و600 ألف جنيه، والفئة SE Titanium V6 بسعر 10 ملايين و750 ألف جنيه، والفئة SE PLT CITY V6 بسعر 11 مليون و750 ألف جنيه.

فيما تقدم الفئة LE T1 V6T بسعر 11 مليون و50 ألف جنيه، والفئة LE T2 SR RS V6T بسعر 11 مليون و900 ألف جنيه، والفئة LE Titanium V6 بسعر 13 مليون جنيه، والفئة الأعلى LE PLT CITY V6T بسعر 14 مليون جنيه.

