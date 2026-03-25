

تستعد مجموعة نور الدين الشريف، الوكيل الحصري لعلامة ROX Motor في مصر، للكشف عن سيارتها أداماس الرياضية متعددة الاستخدامات بالسوق المصري لأول مرة، في خطوة تمثل محطة بارزة في مسيرة العلامة التجارية.



ومن المقرر أن يتم الكشف عن السيارة روكس أداماس الرياضية متعددة الاستخدامات يوم الأحد 29 مارس الجاري، لتكون أول ظهور لها في السوق المصري.



تقدم روكس أداماس مزيجًا فريدًا يجمع بين القوة والدقة والأناقة، حيث تلتقي الهندسة المتقدمة بالرفاهية لتمنح سائقها ثقة مطلقة وتحكما سلسًا ومتعة لا تضاهى على جميع الطرق والتضاريس، لتقدم تجربة قيادة لا مثيل لها لمسافات طويلة على الطرق السريعة.



ونستعرض من خلال التقرير التالي أبرز مواصفات روكس أداماس قبل طرحها بمصر:



منظومة القوة والحركة في روكس أداماس



تتوفر روكس أداماس بستة وسبعة مقاعد، وتجمع بين التنوع والأداء العملي لتلبية احتياجات أنماط الحياة الإقليمية، وتأتي من خلال نظام REEV وتأتي بمدى 235 كم بالكهرباء فقط، ويبلغ مداها الإجمالي 1,226 كم، مع نظام دفع رباعي ثنائي المحرك بقوة 350 كيلوواط، وعزم دوران 740 نيوتن متر.



تسارع روكس أداماس



تتسارع أداماس من 0 إلى 100 كم/ساعة في 5.5 ثانية. وتتميز المركبة بنظام تعليق هوائي مغلق مع نظام تخميد متكيف DCC، بالإضافة إلى نظام تثبيت السرعة على الطرق الغير ممهدة (من 2 إلى 15 كم/ساعة) ونظام التحكم في نزول التلال (من 2 إلى 35 كم/ساعة) لتعزيز الثبات والسلامة وسهولة التشغيل. كما يضمن نظام إدارة حرارة الصحراء المخصص أداءً وموثوقية ثابتين حتى في الظروف القاسية.



مقصورة روكس أداماس الداخلية



وفي الداخل، تدمج مقصورة القيادة الذكية ROX OS، المدعومة بشريحة Qualcomm 8155، التحكم الصوتي باللغة العربية، والتفاعل متعدد الشاشات، ونظام تطبيقات عالمي. تعزز ميزات مثل مساعدة السائق L2+، وتحديثات OTA، ومخرج V2L داخلي بقوة 2.2 كيلوواط/خارجي بقوة 3.5 كيلوواط، الراحة اليومية، بينما يحول مطبخ الباب الخلفي 2.0 ومظلة حافة السقف روكس أداماس إلى مساحة راقية للحياة الخارجية، حيث تنقل "الفخامة الانسيابية" من الطرق الحضرية إلى أكثر المناظر الطبيعية انفتاحًا في العالم.

اقرأ أيضًا..