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السيارة التي تخشاها أمريكا.. كم يبلغ سعرها بمصر في 2025

11:39 ص الأحد 05 يناير 2025
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  • عرض 6 صورة
    بي واي دي Seagull الكهربائية
  • عرض 6 صورة
    بي واي دي Seagull الكهربائية
  • عرض 6 صورة
    بي واي دي Seagull الكهربائية
  • عرض 6 صورة
    بي واي دي Seagull الكهربائية
  • عرض 6 صورة
    بي واي دي Seagull الكهربائية
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كتب - محمود أمين:

حققت السيارة "سيجال" Seagull الهاتشباك الكهربائية الصغيرة التي تنتجها شركة بي واي دي الصينية، نجاحات ملحوظة على مستوى المبيعات مع بداية تقديمها عالميًا.

النجاحات التي سجلتها Seagull الجديدة أصابت صانعي السيارات الأمريكية بالقلق، وذلك بسبب جودة صناعة السيارة الصينية الجديدة وأسعارها التنافسية مقارنة بمثيلاتها الأمريكية والأوروبية.

تباع بي واي دي سيجال داخل السوق الصيني بأسعار تبدأ من 9.800 دولار أي ما يعادل 497 ألف جنيه مصري تقريبًا، والأعلى تجهيزًا منها بـ12 ألف دولار.

تتيح عدد من شركات الاستيراد إمكانية استيراد السيارة بي واي دي سيجال بنظام الاستيراد الشخصي.

وبالتواصل مع إحدى شركات الاستيراد أوضح مسؤول المبيعات بالشركة أن سعر السيارة داخل الموانئ المصرية 600 ألف جنيه، يضاف إليها 145 ألف جنيه رسوم ضريبية واستخلاص جمركي، وعمولة 24 ألف جنيه، ليكون السعر الإجمالي 769 ألف جنيه.

لمزيد من التفاصيل والمواصفات (اضغط هنا)

أسعار السيارات سيارات كهربائية بي واي دي Seagull
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