"مرسيدس الغلابة".. أسعار اسبرانزا A-620 في سوق المستعمل

القاهرة - (مصراوي):

تعد السيارة اسبرانزا A-620 سيدان العائلية، واحدة من السيارات التي تمتلك عدد من المزايات والكماليات، ويطلق عليها بعض التجار في سوق المستعمل بأنها "مرسيدس الغلابة" نظرًا لشكلها الفاخر.

وبالرغم من ذلك، إلا أن الكثير من زبائن سوق السيارات المستعملة يتجاهلونها بدافع أنها سيارة صينية الصنع، وحجمها كبير نسبيًا ومحركها يستهلك الوقود بمعدلات مرتفعة.

سيارة اسبرانزا مزودة بمحرك بقوة 124 حصان وناقل حركة INVESC II AMT من ميتسوبيشي اليابانية.

تمتلك السيارة باقة من الكماليات أبرزها الفرش الجلدي وتكييف الهواء الديجيتال الأوتوماتيكي والوسائد الهوائية للسائق والراكب الأمامي وفتحة السقف الكهربائية والتحكم كهربيًا في زجاج النوافذ

كما يتوفر بالسيارة مرايا جانبية كهربائية ومصابيح شبورة في الأمام والخلف والستارة الخلفية الكهربائية والمصابيح الأمامية القابلة للتعديل.

ويعيب سيارة اسبرانزا، أن محركها سعة 2000 سي سي وهو ما يجعل متوسط استهلاكها للوقود 8.7 لتر لكل 100 كم، كما أن بعض مالكيها يلجأون لقطع غيار مخصصة لسيارات أخرى مثل تيل الفرامل وفلاتر الزيت والبنزين.

يبلغ متوسط سعر اسبرانزا A-620 موديلات من 2007 وحتى 2011 في سوق المستعمل بين 200 و350 ألف جنيه، وذلك بحسب حالة السيارة الميكانيكية والكماليات المزودة بها والمدة الزمنية المثبتة في ترخيص السيارة.

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