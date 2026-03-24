بسبب خطر بالمقاعد.. هيونداي تستدعي أكثر من 60 ألف سيارة

بعد ارتفاع أسعارها.. تعرف على أرخص سيارات إم جي في مصر

فيديو قديم لأسطول سيارات محمد رمضان يثير جدلًا على السوشيال ميديا.. ما

سول - (د ب أ):

أعلنت شركة كيا عن إطلاق سيارتها الكهربائيةEV2 الصغيرة، التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV).

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن سيارتها الكهربائيةEV2 الجديدة تأتي بطول 4,60 متر، بينما تصل سعة صندوق الأمتعة إلى 403 لتر.

وتتوفر للسيارة EV2 الكهربائية بطارية سعة 42,2 كيلووات/ساعة مع مدى قيادة يبلغ 317 كلم أو بطارية سعة 61,0 كيلووات/ساعة مع مدى قيادة يصل إلى 453 كلم.

أربع فئات تجهيز

وتتوفر السيارة EV2 الجديدة بأربع فئات تجهيز، هي: Light وAir وEarth وGT Line، وتشتمل باقة التجهيزات على شاشة كبيرة وكشافات LED ومكيف هواء أوتوماتيكي وأنظمة مساعدة للسائق متنوعة، مع مزايا مساعدة متقدمة للسائق من مستوى SAE Level 2.

وتشمل المزايا أيضا أنظمة مثل تحذير الاصطدام الأمامي ومساعد البقاء في المسار ونظام مراقبة النقطة العمياء، فضلا عن إمكانية التحكم في السيارة عن بعد باستخدام مفتاح ذكي من الخارج.

اقرأ أيضًا:

بعد الزيادة.. أسعار ومواصفات شيري تيجو 4 برو الجديدة بمصر

تعرف على أسعار بي واي دي F3 المستعملة في مصر خلال مارس

زيادات تصل إلى 100 ألف على أسعار سيارات MG الجديدة بمصر