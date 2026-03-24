كيا تطلق السيارة EV2 الكهربائية الجديدة في الأسواق.. صور وتفاصيل

كتب : مصراوي

06:06 م 24/03/2026 تعديل في 06:08 م
    كيا EV2
    كيا EV2
    Kia-Concept-EV2-2
    كيا EV2

سول - (د ب أ):

أعلنت شركة كيا عن إطلاق سيارتها الكهربائيةEV2 الصغيرة، التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV).

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن سيارتها الكهربائيةEV2 الجديدة تأتي بطول 4,60 متر، بينما تصل سعة صندوق الأمتعة إلى 403 لتر.

وتتوفر للسيارة EV2 الكهربائية بطارية سعة 42,2 كيلووات/ساعة مع مدى قيادة يبلغ 317 كلم أو بطارية سعة 61,0 كيلووات/ساعة مع مدى قيادة يصل إلى 453 كلم.

أربع فئات تجهيز

وتتوفر السيارة EV2 الجديدة بأربع فئات تجهيز، هي: Light وAir وEarth وGT Line، وتشتمل باقة التجهيزات على شاشة كبيرة وكشافات LED ومكيف هواء أوتوماتيكي وأنظمة مساعدة للسائق متنوعة، مع مزايا مساعدة متقدمة للسائق من مستوى SAE Level 2.

وتشمل المزايا أيضا أنظمة مثل تحذير الاصطدام الأمامي ومساعد البقاء في المسار ونظام مراقبة النقطة العمياء، فضلا عن إمكانية التحكم في السيارة عن بعد باستخدام مفتاح ذكي من الخارج.

اقرأ أيضًا:

بعد الزيادة.. أسعار ومواصفات شيري تيجو 4 برو الجديدة بمصر

تعرف على أسعار بي واي دي F3 المستعملة في مصر خلال مارس

زيادات تصل إلى 100 ألف على أسعار سيارات MG الجديدة بمصر

أحدث الموضوعات

يطاردهما "المرشد الميت".. هل تكتب حرب إيران نهاية ترامب ونتنياهو؟
شئون عربية و دولية

يطاردهما "المرشد الميت".. هل تكتب حرب إيران نهاية ترامب ونتنياهو؟
6 إجراءات عاجلة.. بيان شديد اللهجة من وزارة الإعلام تجاه إساءات فؤاد الهاشم
أخبار مصر

6 إجراءات عاجلة.. بيان شديد اللهجة من وزارة الإعلام تجاه إساءات فؤاد الهاشم
هبوط الذهب.. هل هو فرصة ذهبية للشراء؟ خبراء يوضحون
اقتصاد

هبوط الذهب.. هل هو فرصة ذهبية للشراء؟ خبراء يوضحون
من "السلم والثعبان" لـ "المتر سمير" و"الكينج".. أعمال فنية تواجه أزمات
زووم

من "السلم والثعبان" لـ "المتر سمير" و"الكينج".. أعمال فنية تواجه أزمات
تعطيل الدراسة بالمعاهد الأزهرية الأربعاء والخميس
الأزهر

تعطيل الدراسة بالمعاهد الأزهرية الأربعاء والخميس

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

رسمياً.. تعليق الدراسة بالجامعات والمعاهد غدًا بسبب الطقس السيئ
6 إجراءات عاجلة.. بيان شديد اللهجة من وزارة الإعلام تجاه إساءات فؤاد الهاشم
حالة قوية من عدم استقرار الأحوال الجوية تضرب البلاد (تغطية خاصة)