ما نظام iDrive الذي سيتم تعميمه في جميع سيارات بي إم دبليو؟

ميونخ - (د ب أ):

كشفت شركة بي إم دبليو الألمانية الرائدة في صناعة وتطوير السيارات، النقاب عن نظام الاستعمال iDrive الجديد، والذي سيتم الاعتماد عليه في جميع الموديلات الجديدة بحلول نهاية العام الجاري.

شاشة Panoramic Vision

وأوضحت الشركة الألمانية أن نظام الاستعمال iDrive الجديد يتكون من أربعة عناصر رئيسية، مشيرة إلى أن شاشة الرؤية البانورامية Panoramic Vision تعد مفهوما جديدا لشاشة Head Up لعرض المحتويات؛ حيث يتم عرض المعلومات المرئية من العمود A إلى العمود A على شاشة سوداء في الجزء السفلي من الزجاجي الأمامي، وهذه المعلومات تكون مرئية بالنسبة لجميع الركاب.

وأوضحت بي إم دبليو أن أهم معلومات القيادة يتم عرضها على محور رؤية السائق على الجانب الأيسر من شاشة بي إم دبليو Panoramic Vision، ويتم عرضها فوق المقود، ويمكن للسائق تخصيص المحتويات، التي تظهر في النطاق الأوسط والأيمن لشاشة بي إم دبليو Panoramic Vision عن طريق الشاشة المركزية.

شاشة 3D Head Up

وتوفر شاشة 3D Head Up الاختيارية الموجودة أعلى شاشة Panoramic Vision بيانات متكاملة خاصة بالملاحة والقيادة الآلية.

شاشة مركزية

ويتم استعمال الشاشة المركزية المزودة بتقنية Matrix Backlight عن طريق اللمس، وتوجد بالقرب من المقود.

وأشارت الشركة الألمانية إلى أنه يتم نقل المحتويات أو الأدوات المصغرة لشاشة Panoramic Vision بواسطة إيماءات المسح، ويمكن إنشاء ما يصل إلى ست أدوات مصغرة بحيث يمكن تخصيص وضعها حسب المتطلبات الفردية.

مقود متعدد الوظائف

ويعتمد المقود متعدد الوظائف الجديد على مفهوم بي إم دبليو Shy-Tech، ويتم إبراز الوظائف في حالة توافرها من خلال إضاءة الأزرار، ويضمن السطح البارز والمضبوط بدقة التوجه الجيد دون الحاجة إلى تشتيت الانتباه بعيدا على الطريق.

ويجمع نظام بي إم دبليو الجديد بين عناصر الاستعمال التناظرية والرقمية مع الأزرار والمفاتيح والتحكم اللمسي بواسطة الأوامر الصوتية، بالإضافة إلى توافر مفاتيح لمسية لمساحات الزجاج الأمامي وإشارات تغيير الاتجاه والمرايا الجانبية والتحكم في شدة الصوت وذراع ناقل الحركة أو إزالة الجليد من النوافذ.

علاوة على تحسين الوظائف الأخرى لكي يتم استعمالها عن طريق اللمس أو الأوامر الصوتية أو عن طريق المقود متعدد الوظائف، وتضم هذه الوظائف وظيفة الهاتف والتحكم في الميديا والملاحة وأنظمة مساعدة القيادة وتخصيص الشاشات واختيار أوضاع MyModes.

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