ما سعر أرخص سيارة أوروبية "زيرو" في مصر بعد الزيادات الأخيرة؟

كتب : مصراوي

01:24 م 16/04/2026 تعديل في 01:26 م
    تاليانت
    رينو تاليانت
    مقصورة رينو تاليانت
    تاليانت

قبل ساعات، أقرت الشركة العالمية للسيارات EIM، الوكيل المحلي الحصري لعلامة رينو التجارية في مصر، زيادة بأسعار السيارات تاليانت سيدان العائلية الصغيرة خلال شهر أبريل الجاري بقيم تتراوح بين 30 و40 ألف جنيه.

وتعد الزيادة المعلنة من الوكيل المحلي للعلامة الفرنسية، هي الثانية بأسعار رينو تاليانت في أسبوعين حيث سبق وأعلن الوكيل عن زيادات في 31 مارس الماضي بقيم ما بين 25 و50 ألف جنيه بأسعار السيارة التي تصنف أرخص طراز أوروبي جديد في مصر حاليًا.

وبعد تطبيق الزيادة الأخيرة أصبحت أسعار رينو تاليانت موديل 2026 تبدأ من 755.000 جنيه للفئة Evolution الأولى بدلًا من 725.000 جنيه، والفئة Techno الأعلى تجهيزًا أصبح سعرها الجديد 815.000 جنيه مقابل 775.000 جنيه سابقًا.

مواصفات رينو تاليانت 2026 في مصر

محرك رینو تالیانت

تعتمد رینو تالیانت على محرك تربو سعة 1.0 لتر یولد قوة 100 حصان وعزم دوران يبلغ 140 نیوتن متر متصل بناقل حركة أوتوماتيكيCVT .مساحات وأبعاد رینو تالیانت

يبلغ طول تالیانت السيدان 4396 مم، مع عرض 1848 مم، وارتفاع 1501 مم، قاعدة عجلات بطول 2649 مم.

تجهيزات الأمان في رينو تالیانت

تتوفر رينو تالیانت في مصر بتجهيزات أمان، تشمل 4 وسائد هوائية، برنامج الثبات الإلكتروني للسيارةESP ، نظام مانع انغلاق الفراملABS ، برنامج توزيع قوة الفرامل الإلكترونيEBD ، برنامج المساعدة على المرتفعات، حساسات ركن أمامية وخلفية، مع نظام قياس ضغط الإطارات.

تجهيزت رينو تالیانت

تأتي تالیانت بإضاءة نهارية LED تعمل عند تشغيل المحرك مع كشافات ضباب أمامية وخلفية، نظام دخول السيارة ونظام تشغيل المحرك بدون مفتاح -كارت رینو الذكي، تكييف هواء اوتوماتيكي، مثبت سرعة.

يتوفر بالسيارة كذلك حساسات ضوء ومطر، عجلة قيادة من الجلد متعددة الوظائف، شاشة عدادات قياس 4.2 بوصة، شاشة قياس 8 بوصة تعمل باللمس، مع تدعيم أنظمة هواتف أبل وأندرويد.

