شهد سوق السيارات المصري خلال الفترة الأخيرة حالة من النشاط الملحوظ في حركة الطلب على السيارات الأوروبية الجديدة، خاصة الطرازات التي تقل أسعارها عن مليون جنيه، والتي أصبحت الخيار الأول لعدد كبير من المقبلين على الشراء، لما تقدمه من توازن بين الأداء الأوروبي وجودة التصنيع والتسعير المناسب داخل السوق المحلي.

وتتميز هذه الفئة من السيارات بمستويات عالية من الجودة والخامات، إلى جانب الاعتمادية وتنوع التجهيزات، وهو ما عزز من انتشارها بشكل أكبر خلال الآونة الأخيرة، مع توجه المستهلكين نحو السيارات الاقتصادية ذات الطابع الأوروبي.

أسعار و مواصفات الطرازات الأوروبية الأرخص بمصر:

رينو تاليانت

تبدأ أسعار رينو تاليانت 2026 الجديدة في مصر بعد الزيادات الأخيرة من 755,000 جنيه للفئة الأولى ايفوليوشن، والفئة الثانية تكنو أصبح سعرها 815,000 جنيه.

تعتمد رینو تالیانت على محرك تربو سعة 1.0 لتر یولد قوة 100 حصان وعزم دوران يبلغ 140 نیوتن متر متصل بناقل حركة أوتوماتيكيCVT

رينو كارديان

تبدأ أسعار كارديان الرسمية في مصر من 875,000 جنيه للفئة Evolution، والفئة Techno الثانية سعرها 930,000 جنيه، و990,000 جنيه للفئة الأعلى Iconic.

تعتمد السيارة الجديدة على محرك ثلاثي الاسطوانات بسعة 1.0 لتر مزود بشاحن تيربو، ينتج قوة تصل إلى 100 حصان مع عزم دوران يبلغ 142 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي.

فيات تيبو

تباع النسخة التي تعمل بناقل حركة يدوي من تيبو الجديدة بمصر بـ694.900 جنيه، لتصبح هي أرخص أوروبية جديدة بالسوق المحلي حاليًا.

تقدم فيات تيبو بنوعين من المحركات الأول سعة 1400 سي سي بقوة 95 حصان ويتاح بالنسخة المزودة بناقل حركة يدوي من السيارة، ومحرك سعة 1600 سي سي بقوة 110 حصان بالنسخة الأوتوماتيك.

سيات ابيزا

تبدأ أسعار الفئة Edge من 999 ألف جنيه وهي الوحيدة الأقل من مليون جنيه.



تتميز بمحرك 1600 سي سي تيربو يولد 110 حصان وعزم دوران 152 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات.

فيات 500X

تقدم فيات 500X موديل 2026 الكروس أوفر الجديدة بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي 955 ألف جنيه.

تعتمد فيات 500X الجديدة على منظومة حركة تتكون من محرك رباعي السلندرات سعة 1400 سي سي تيربو بقوة 140 حصان، وناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات.

اقرأ أيضًا:

الجيل الثالث من أودي Q3 يصل مصر رسميًا.. تبدأ من 2.799 مليون جنيه

إم جي 5 الجديدة تتصدر طرازات العلامة الأرخص سعرًا بالسوق المصري

بعد إطلاق ATTO 8.. الكشف عن أحدث أسعار سيارات بي واي دي في مصر