حقيقة إطلاق مبادرة حكومية لإحلال التوكتوك بسيارات باجاج كيوت في 2025

كتب - محمد جمال:

أكد الدكتور طارق عوض، الخبير في شئون المبادرات والمشروعات القومية، أن ما يثار حول استبدال المركبات ثلاثية الإطارات (التوك توك) بمركبة بديلة رباعية الإطارات، عار تمامًا من الصحة خلال الوقت الحالي.

وانتشرت قبل أيام عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أنباء عن نية مجلس الوزراء استبدال مركبات التوكتوك المنتشرة بأنحاء الجمهورية بالمركبة باجاج كيوت الصغيرة التي تنتجها وزارة الإنتاج الحربي بالتعاون مع شركة "إيتامكو" الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت محافظة أسوان عن استصدار أول ترخيص مرور وخط سير للسيارة باجاج كيوت الصغيرة في المحافظة، لتكون بديلًا حضريًا وأكثر أمانًا للمركبات ثلاثية الإطارات "التوك توك" المنتشرة بشوارع المحافظات.

وأوضح عوض في تصريح لـ"مصراوي" أن ما أثير عن استعداد الدولة لتدشين مبادرة إحلال مركبات رباعية الإطارات بالمركبات ثلاثية الإطارات الـ(توك توك) ربما بني على ما قد سبق إثارته من قبل أثناء تنفيذ مبادرة إحلال السيارات التي انطلقت عام 2021.

وأضاف أنه في تلك الأثناء تم مناقشة موضوع إحلال التوكتوك واستبداله بسيارة مناسبة للعمل في نقل الركاب، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء وافق في شهر مارس 2022 على تشكيل لجنة برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية لوضع قواعد وآليات لإحلال المركبات ذات الثلاث عجلات "والمعنى بها بالدرجة الأولى التوكتوك".

وتابع أن اللجنة انتهت إلى إصدار عدد من التوصيات تم رفعها إلى رئيس مجلس الوزراء كان أهمها إحلال هذه النوعية من المركبات بسيارات نقل ركاب صغيرة «مينى ڤان» تعمل بالغاز الطبيعي، وتم التوجيه بسرعة تنفيذ هذه التوصيات بهدف الارتقاء بنمط حياة المواطن المصري وتوفير وسائل نقل آمنة له بالإضافة إلى التمتع ببيئة نظيفة وصحية.

وأكمل عوض: لذلك صدرت توجيهات للوزراء والمحافظين المعنيين بضرورة دراسة أمر تقنين أوضاع مركبات "التوك توك" على مستوى الجمهورية، والعمل على تيسير إجراءات الترخيص لأصحابها، بحيث ستكون هناك فوائد واسعة من التقنين سواء للمجتمع، أو لصاحب "التوك توك" نفسه، وعلى أن يتم ذلك عبر مسارين:

المسار الأول: دراسة توفير التيسيرات والمحفزات لأصحاب مركبات "التوكتوك" لتقنين أوضاعهم، ومنحهم تراخيص لمركباتهم.

المسار الثاني: دراسة تيسير إجراءات منح سيارات "الميني فان" رخصة أجرة نقل ركاب، مع تجهيزها للعمل بالغاز الطبيعي لتصبح وسيلة نقل جماعية آمنة وحضارية.

ونوه عوض، إلى أنه سبق صدور قرار وزارة التجارة والصناعة بمنع استيراد التوكتوك كاملا أو أجزاء، وكان هناك تواصل مع الشركات المنتجة للتوكتوك عبر الجهات المعنية وحثهم على التوجه إلى تعديل خطوط إنتاجهم بحيث تصبح خطوط لإنتاج السيارات خاصة الميني فان وعبر تيسيرات سوف توفرها الدولة لهم، بغرض الحفاظ على الأيدي العاملة في هذه المصانع وأيضا توسيع قاعدة صناعة السيارات في مصر في ظل إطلاق استراتيجية توطين صناعة السيارات في مصر.

واختتم عوض حديثه، أن توقف مبادرة الإحلال عن التنفيذ في الوقت الحالي أدى إلى توقف فكرة إحلال التوكتوك، وأنه ربما في المستقبل القريب سوف يتم إعادة تفعيل الفكرة لكن خارج مبادرة الإحلال الحالية، خاصة وأن هناك تطلعات لإنتاج سيارات تعمل بالكهرباء ربما تكون البديل الأمثل لإحلال التوكتوك.

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