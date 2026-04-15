تغطية - محمد جمال:

أعلنت شركة «كايي موتورز إيجيبت KME»، الوكيل الحصري لعلامة كايي في مصر، عن طرح السيارة Kaiyi E5 الجديدة رسميًا في السوق المحلي لأول مرة بالسوق المصري لتنضم إلى فئة السيارات السيدان المدمجة.



أسعار ومواصفات كايي E5 الجديدة كليًا في مصر:



محرك وأداء كايي E5



وتعتمد السيارة على محرك سعة 1.5 لتر تيربو، يولد قوة 156 حصانًا، مع عزم دوران 230 نيوتن متر، متصل بناقل حركة CVT مزود بمحاكاة 9 سرعات.



أبعاد كايي E5



وتأتي السيارة كايي E5 الجديدة كليًا في السوق المصري بقاعدة عجلات تبلغ 2700 مم، مع صندوق أمتعة بسعة 455 لترًا.



عوامل الأمان في كايي E5



وفيما يتعلق بعوامل الأمان، زودت السيارة بعدد من الأنظمة، من بينها ABS وEBD وESP، بالإضافة إلى نظام مساعد صعود المرتفعات HHC، وفرامل انتظار إلكترونية EPB، ونظام Auto Hold، إلى جانب حساسات خلفية وكاميرات مساعدة على الركن، مع كاميرا رؤية محيطية 360 درجة في الفئات الأعلى تجهيزًا.



التجهيزات الداخلية في كايي E5



كما تضم السيارة مجموعة من التجهيزات الداخلية، تشمل نظام دخول وتشغيل بدون مفتاح، شاحن لاسلكي للهواتف، عجلة قيادة متعددة الوظائف، فتحات تكييف خلفية، شاشة عدادات رقمية، ونظام صوتي.



أسعار كايي E5



وتطرح Kaiyi E5 في السوق المصري عبر ثلاث فئات، بأسعار تبدأ من 799,990 جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية 869,990 جنيه، وتصل إلى 939,990 جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.