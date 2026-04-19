أكد المهندس أيمن هيبة، رئيس شعبة الطاقة المستدامة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن مصر اتخذت منذ عام 2014 خطوات جادة لتنويع مصادر الطاقة، بهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42%.

وأوضح هيبة، خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "Ten"، أن الدولة تسير وفق رؤية واضحة، لكن تحقيق أمن الطاقة يتطلب تبني أكثر من سيناريو، مع ضرورة عدم الاعتماد على مصدر واحد.

وأشار رئيس شعبة الطاقة المستدامة إلى أهمية التوسع في مسار الطاقات الموزعة، مؤكدا حق كل مواطن في إنتاج الطاقة المتجددة، خاصة عبر أنظمة الطاقة الشمسية.

وأضاف أن مبادرة "شمس مصر" ترتكز على ثلاثة محاور تشمل التمويل، والإجراءات التشريعية، وتقديم حوافز للمستثمرين.

وشدد أيمن هيبة على أن دعم القيادة السياسية كان حاسما في استمرار المشروعات القومية، رغم وجود تحديات وتضارب مصالح لدى بعض الجهات التي تنظر للطاقة الشمسية كمنافس.

وأكد رئيس شعبة الطاقة المستدامة ضرورة استقلال مرفق الكهرباء وحياديته، بما يضمن تحقيق الصالح العام بعيدا عن مصالح أي أطراف أو شركات بعينها.