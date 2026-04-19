طوكيو - (د ب أ):

أعلنت شركة تويوتا عن إطلاق أيقونتها RAV-4 الهجينة الجديدة، التي تنتمي إلى الفئة المدمجة من موديلات SUV، لتشعل نار المنافسة مع فولكس فاجن Tiguan.

وأوضحت الشركة اليابانية أن سيارتها RAV-4 الجديدة تأتي بطول 4,60 متر، وتمتاز بتحديث الأنظمة الإلكترونية بشكل أساسي، حيث يتحكم برنامج جديد أكثر قوة الآن بالشاشة الجديدة في الكونسول الأوسط والعدادات الرقمية، مما يتيح تشغيل تطبيقات إضافية وخيارات تخصيص أكثر. علاوة على ذلك، يتم تحديث البرنامج تلقائيا عبر الإنترنت.

أنظمة دفع تويوتا RAV-4

وعلى صعيد أنظمة الدفع، تتوفر السيارة RAV-4 الجديدة بنظام دفع هجين بالكامل بقوة تبلغ 143 كيلووات/194 حصان.

كما يتوفر للسيارة نظام دفع هجين قابل للشحن بقوة 200 كيلووات/272 حصان في نسخة الدفع الأمامي و227 كيلووات/309 حصان في نسخة الدفع الرباعي.

وتنطلق السيارة RAV-4 الجديدة بسرعة قصوى تبلغ 180 كلم/س.

تويوتا RAV-4 بالنظام الكهربائي

وتبلغ سعة البطارية الآن 22.7 كيلووات/ساعة، مما يتيح مدى قيادة يصل إلى 137 كلم.

