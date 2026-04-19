أكد المهندس محمود خيري، خبير سوق السيارات، أن أسعار السيارات لا تزال مرتفعة رغم استقرار سعر الدولار، مشيرا إلى أن المشكلة تكمن في نقص المعروض وتمسك التجار بالأوفر برايس.

وأوضح خيري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد علي خير ببرنامج "المصري أفندي" عبر فضائية "الشمس"، أن الوكلاء يحسبون تكاليفهم على أسعار قديمة أو تحسبا لأي تقلبات، مما يجعل المواطن هو من يدفع الثمن.

وأضاف خبير سوق السيارات أن النصيحة لمن لا يحتاج الشراء الآن هي الانتظار، لأن السوق يحتاج وقتا لاستقرار وعودة المنافسة، خاصة مع دخول ماركات جديدة.

وأشار إلى أن سوق المستعمل تابع للسوق الجديد، لكن بعض التجار يطلبون أسعارا خيالية في عربيات مستعملة مما يضعف حركة البيع والشراء.

وشدد المهندس محمود خيري على أن العربيات الكهربائية هي المستقبل، والدولة تدعم ذلك بمحطات الشحن وتسهيلات الاستيراد، لكن ثقافة المواطن تحتاج وقتا للتغير.