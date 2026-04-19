شهدت محافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، تشييع جثمان الفتاة بسمة مجدي، ضحية حادث الدهس الذي وقع بالشارع التجاري بمنطقة الشيخ زايد بحي ثالث، وسط حضور عدد كبير من الأهالي الذين شاركوا أسرتها في وداعها إلى مثواها الأخير، عقب الانتهاء من إجراءات وتصاريح الدفن.

حالة حزن واسعة ونعي كنسي مؤثر

وسادت حالة من الحزن بين المشيعين، حيث نعتها الكنيسة برئاسة الأنبا سارافيم، أسقف الإسماعيلية وتوابعها، بكلمات مؤثرة، مؤكدة أنها كانت من خادمات مدرسة الشمامسة وتميزت بسيرة طيبة وحياة مليئة بالمحبة والعطاء، مشيرة إلى أنها تركت أثرًا طيبًا في نفوس كل من عرفها.

تعازي المحافظ وتوجيهات بمحاسبة المسؤولين

وتقدم اللواء نبيل حسب الله، محافظ الإسماعيلية، بخالص التعازي لأسرة الفقيدة، داعيًا الله أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان، مؤكدًا متابعته للإجراءات القانونية الخاصة بالواقعة.

كما وجه بمحاسبة المسؤولين عن الحادث، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة، مع إيقاف مدير عام مديرية الطرق والنقل لحين انتهاء التحقيقات.

تفاصيل الحادث وبدء التحقيقات

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا بوقوع حادث دهس لسيدة تبلغ من العمر 31 عامًا أثناء تواجدها بالشارع التجاري، في نطاق أعمال التطوير الجارية، ما أسفر عن وفاتها في الحال.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وجرى رفع آثار الحادث، وفتح محضر بالواقعة، بينما باشرت النيابة العامة التحقيق.