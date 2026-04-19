تنطلق بطولة كأس العالم 2026 يوم 11 يونيو 2026، وتنتهي في 19 يوليو 2026، وخلال هذه الفترة يستمتع الجمهور بأجمل اللحظات من قبل اللاعبين، وأبرزها أثناء سماعهم النشيد الوطني لبلادهم.

بكاء وحماس من نجوم كأس العالم أثناء سماع النشيد الوطني

ونستعرض هنا أبرز اللحظات التي ظهر فيها نجوم كأس العالم أثناء سماعهم النشيد الوطني، حيث ظهر بعضهم وهو يبكي وآخرين عبروا عن حماسهم.

إيفان زامورانو لاعب منتخب المكسيك

يظهر نجم منتخب المكسيك بمشاعر حماسية قبل انطلاق مباراة منتخب بلاده ضد بلغاريا في دور الـ 16 ببطولة كأس العالم1986.

جونج تاي سي لاعب منتخب كوريا الشمالية

يظهر لاعب منتخب كوريا الشمالية وهو يبكي أثناء سماع النشيد الوطني قبل مواجهة منتخب البرازيل في بطولة كأس العالم بجنوب إفريقيا 2010.

نجوم منتخب إيطاليا

بدا نجوم منتخب إيطاليا متحمسين أثناء عزف النشيد الوطني، وهم؛ سيموني بيبي، أنطونيو ناتالي، ياكوينتا، جاتوزو، دي روسي، وذلك قبل مباراة سلوفاكيا بكأس العالم 2010.

إدوارد حارس منتخب البرتغال

يظهر لاعب منتخب البرتغال إدوارد متحمسا قبل مواجهة منتخب إسبانيا في دور الـ 16 ببطولة كأس العالم 2010.

نجوم منتخب البرازيل

يظهر لاعبو منتخب البرازيل؛ ديفيد لويز، جوليو سيزار، وذلك قبل مبارتهم ضد منتخب المكسيك عام 2014.

سيري لاعب منتخب كوت ديفوار

بكى لاعب منتخب كوت ديفوار أثناء سماعه النشيد الوطني قبل مواجهة منتخب كولومبيا، وقال، بكيت لأنني تذكرت والدي الذي مات عام 2014، كما تذكرت الحياة القاسية التي مررت بها، ولم يخطر على بالي أبدًا أنني سأكون هنا.

لاعبو منتخب كوستاريكا



يظهر نجوم منتخب كوستاريكا بمشاعر حماسية قوية وهم يرددون النشيد الوطني وذلك قبل مباراة منتخب إسبانيا في كأس العالم قطر 2022.

