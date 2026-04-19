مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية

أولمبيك آسفي

- -
21:00

اتحاد العاصمة

الدوري المصري

مودرن سبورت

0 2
20:00

زد

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

1 2
20:00

غزل المحلة

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

2 1
17:30

أرسنال

جميع المباريات

إعلان

بكاء وحماس.. أبرز لحظات نجوم كأس العالم أثناء عزف النشيد الوطني قبل المباريات

كتب : وائل توفيق

07:51 م 19/04/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    جونغ تاي سي لاعب كوريا يبكي في أول مباراة لمنتخب بلاده في كأس العالم منذ بلوغهم ربع نهائي في إنجلترا 1966_3_3
  • عرض 7 صورة
    هوجو سانشيز لاعب المكسيك في ملعب أزتيكا الـ16 عام 1986_9_8
  • عرض 7 صورة
    إيفان زامورانو لاعب تشيلي قبل مباراة الكاميرون في فرنسا 1998_2_2
  • عرض 7 صورة
    لاعبو منتخب كوستاريكا في كأس العالم بقطر 2022_6_6
  • عرض 7 صورة
    سيري لاعب كوت ديفوار يبكي قبل مواجهة كولومبيا لسماعه النشيد الوطني_4_4
  • عرض 7 صورة
    لاعبو منتخب إيطاليا في جنوب إفريقيا 2010_5_5

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تنطلق بطولة كأس العالم 2026 يوم 11 يونيو 2026، وتنتهي في 19 يوليو 2026، وخلال هذه الفترة يستمتع الجمهور بأجمل اللحظات من قبل اللاعبين، وأبرزها أثناء سماعهم النشيد الوطني لبلادهم.

ونستعرض هنا أبرز اللحظات التي ظهر فيها نجوم كأس العالم أثناء سماعهم النشيد الوطني، حيث ظهر بعضهم وهو يبكي وآخرين عبروا عن حماسهم.

إيفان زامورانو لاعب منتخب المكسيك

يظهر نجم منتخب المكسيك بمشاعر حماسية قبل انطلاق مباراة منتخب بلاده ضد بلغاريا في دور الـ 16 ببطولة كأس العالم1986.

جونج تاي سي لاعب منتخب كوريا الشمالية

يظهر لاعب منتخب كوريا الشمالية وهو يبكي أثناء سماع النشيد الوطني قبل مواجهة منتخب البرازيل في بطولة كأس العالم بجنوب إفريقيا 2010.

نجوم منتخب إيطاليا

بدا نجوم منتخب إيطاليا متحمسين أثناء عزف النشيد الوطني، وهم؛ سيموني بيبي، أنطونيو ناتالي، ياكوينتا، جاتوزو، دي روسي، وذلك قبل مباراة سلوفاكيا بكأس العالم 2010.

إدوارد حارس منتخب البرتغال

يظهر لاعب منتخب البرتغال إدوارد متحمسا قبل مواجهة منتخب إسبانيا في دور الـ 16 ببطولة كأس العالم 2010.

نجوم منتخب البرازيل

يظهر لاعبو منتخب البرازيل؛ ديفيد لويز، جوليو سيزار، وذلك قبل مبارتهم ضد منتخب المكسيك عام 2014.

سيري لاعب منتخب كوت ديفوار

بكى لاعب منتخب كوت ديفوار أثناء سماعه النشيد الوطني قبل مواجهة منتخب كولومبيا، وقال، بكيت لأنني تذكرت والدي الذي مات عام 2014، كما تذكرت الحياة القاسية التي مررت بها، ولم يخطر على بالي أبدًا أنني سأكون هنا.

لاعبو منتخب كوستاريكا


يظهر نجوم منتخب كوستاريكا بمشاعر حماسية قوية وهم يرددون النشيد الوطني وذلك قبل مباراة منتخب إسبانيا في كأس العالم قطر 2022.

أحدث الموضوعات

نبات مفترس يثير الدهشة.. يصطاد الحشرات ويبتلع كائنات أكبر
علاقات

نبات مفترس يثير الدهشة.. يصطاد الحشرات ويبتلع كائنات أكبر
إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

