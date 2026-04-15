أعلنت شركة “كايي موتورز إيجيبت” (KME)، الوكيل الرسمي لعلامة “كايي” الصينية في مصر، عن خطة استراتيجية جديدة تستهدف بدء تجميع سياراتها محليًا داخل السوق المصري خلال الفترة المقبلة، في خطوة تعكس توجه الشركة نحو تعزيز وجودها الصناعي داخل مصر.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التوجهات الحكومية الهادفة إلى توطين صناعة السيارات وتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي، بما يساهم في تقليل الاستيراد وزيادة القيمة المضافة داخل السوق المصري، إلى جانب دعم خطط التنمية الصناعية وجذب الاستثمارات الأجنبية.

تجميع طرازي Kaiyi X3 Pro

وكشفت الشركة، أن المرحلة الأولى من المشروع ستبدأ بتجميع السيارة Kaiyi X3 Pro داخل خطوط الإنتاج المحلية، على أن تكون هي أولى السيارات التي يتم تصنيعها محليًا تحت شعار "صنع في مصر" ضمن خطة التوسع الجديدة للعلامة الصينية في السوق.

وقال محمد فرج، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن أول سيارة مجمعة محليًا من المقرر أن تخرج من خطوط الإنتاج خلال شهر ديسمبر من عام 2026، مشيرًا إلى أن هذا الموعد يمثل انطلاقة فعلية لمشروع التجميع المحلي داخل مصر.

تعزيز القدرة التنافسية للعلامة بمصر

وأوضح فرج أن هذه الخطوة تستهدف تعزيز القدرة التنافسية للعلامة في السوق المصري من خلال تقليل الاعتماد على الاستيراد الكامل، إلى جانب التوسع تدريجيًا في نسب المكون المحلي بما ينعكس على خفض التكاليف النهائية للسيارات المطروحة.

واختتمت الشركة تصريحاتها بالتأكيد على أن مشروع التجميع المحلي يمثل خطوة استراتيجية لبناء قاعدة تصنيع مستدامة داخل مصر، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتعزيز التصنيع المحلي في قطاع السيارات، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي جاذب للاستثمارات الصناعية.

