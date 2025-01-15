أسعار جيلي كولراي المصرية تنخفض أكثر من 300 ألف جنيه.. التفاصيل

جيلي إمجراند تعود رسميًا إلى مصر في شكل جديد.. أسعار ومواصفات

كتب - محمود أمين:

كشفت شركة أوتو موبيلتي للتجارة، الوكيل الرسمي لعلامة "جيلي" Geely التجارية بمصر، عن أسعار ومواصفات السيارة "كولراي" Coolray الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات المصنعة بمصر.

وبحسب المعلن من الوكيل المحلي، ستقدم جيلي كولراي المحلية بثلاث فئات من التجهيزات بأسعار تبدأ من مليون و70 ألف جنيه، مليون و170 ألف جنيه للفئة الثانية، مليون و270 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

النسخة المصنعة في مصر من "كولراي" تأتي أقل سعرًا بنحو 317 ألف جنيه، بالمقارنة مع آخر تسعير معلن للنسخة المستوردة 2025 والتي كانت تقدم بأسعار تبدأ من مليون و367 ألف جنيه وحتى مليون و639 ألف جنيه.

تأتي النسخة المصنعة محليًا من كولراي موديل 2025 بتصميم "Vision Starburst" الجديد لجيلي، وتعتمد على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو بقوة 172 حصان وعزم دوران 290 نيوتن.متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 7 نقلات، تتسارع من الثبات حتى 100 كم/س خلال 7.6 ثوانٍ.

تتميز السيارة بتصميم داخلي مميز مع شاشة عرض رقمية بحجم 10.25 بوصة للعدادات وشاشة وسطية تعمل باللمس بحجم 12.3 بوصة، وعجلة قيادة من الجلد يمكن التحم من خلالها في عدد من الوظائف، بالإضافة إلى إضاءة محيطية، وإمكانية ضبط مقعد السائق كهربائياً بـ6 وضعيات.

ونقدم السيارة الجديدة بعدد من تقنيات مساعدة السائق الذكية، مثل نظام الفرامل الأوتوماتيكية للطوارئ، ومساعد الحفاظ على المسار، ونظام التحكم الذكي بالإضاءة، ونظام مراقبة النقاط العمياء، بالإضافة إلى نظام رؤية بانورامية 540 درجة و6 وسائد هوائية.

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