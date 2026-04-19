ترامب: سفينة إيرانية حاولت اختراق حصارنا البحري وفشلت

كتب : وكالات

10:02 م 19/04/2026

دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن سفينة شحن ترفع علم إيران حاولت اليوم الأحد اختراق الحصار البحري الأمريكي.
وأوضح ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال"، أن سفينة الشحن الإيرانية التي تدعى "توسكا"، ويبلغ طولها نحو 900 قدم ووزنها يقارب وزن حاملة طائرات، حاولت اختراق الحصار البحري، لكن محاولتها باءت بالفشل.
وأضاف الرئيس الأمريكي أن المدمرة الأمريكية "يو إس إس سبروانس" المجهزة بصواريخ موجهة اعترضت السفينة في خليج عُمان، ووجهت لها إنذارًا رسميًا بالتوقف.
وذكر ترامب، أن طاقم السفينة رفض الامتثال، ما دفع القوات الأمريكية إلى تعطيلها عبر تفجير ثقب في غرفة المحركات.

وأشار ترامب إلى أن قوات مشاة البحرية الأمريكية تتولى حاليًا مسؤولية السفينة، مؤكدًا أن "توسكا" خاضعة لعقوبات وزارة الخزانة الأمريكية بسبب ما وصفه بتاريخ سابق في أنشطة غير قانونية، وأن التحقيق جار لمعرفة محتوياتها.
وفي ذات السياق، أكدت وكالة مهر الإيرانية، أنه وقع تبادل لإطلاق النار بين الحرس الثوري الإيراني والبحرية الأمريكية مساء اليوم، في بحر عُمان.

دونالد ترامب البحرية الأمريكية بحر عمان حرب إيران إيران وأمريكا

