زيادة الذباب في القاهرة والجيزة.. الزراعة تكشف الأسباب

كتب : محمد سامي

10:00 م 19/04/2026

الذباب المصري

شهدت مناطق واسعة من القاهرة والجيزة، خلال الفترة الأخيرة زيادة ملحوظة في أعداد الذباب داخل المناطق السكنية، ما دفع العديد من المواطنين للتساؤل حول أسباب هذه الظاهرة المتكررة.

وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، إن هذه الزيادة تُعد أمرًا طبيعيًا يرتبط بالفترات الانتقالية بين الفصول، خاصة مع نهاية الصيف وبداية الخريف، وكذلك خلال شهري أبريل ومايو.

وأوضح، أن اعتدال درجات الحرارة، خصوصًا خلال ساعات الليل وتجاوزها 15 و16 درجة مئوية، يوفر بيئة مثالية لتكاثر هذه الحشرات، لافتًا إلى أن انخفاض درجات الحرارة خلال الفترة الماضية أدى إلى إبطاء التوالد، قبل أن تشهد الأيام الأخيرة تسارعًا كبيرًا في دورة الحياة.

وأضاف أن هذا التسارع قد يؤدي أحيانًا إلى خروج جيلين بدلًا من جيل واحد في نفس التوقيت، نتيجة تحسن الظروف المناخية، مؤكدًا أن الحرارة الشديدة في الصيف أو البرودة القارسة في الشتاء تسهم في تقليل أعداد هذه الحشرات.

وأشار فهيم إلى أن ما يحدث حاليًا لا يُعد ظاهرة غير طبيعية، لكنه أعلى قليلًا من المعتاد هذا العام بسبب التغيرات الجوية الأخيرة.

القاهرة والجيزة الذباب الطقس ارتفاع الحرارة

