كشف عالم الآثار الدكتور زاهي حواس كيف تم اكتشاف مومياء الملكة حتشبسوت، مؤكدًا أنهم جمعوا كل المومياوات المجهولة من المتحف المصري ووادي الملوك وأدخلوها إلى المتحف رقم 1.

وقال حواس خلال حواره في بودكاست "صد رد" عبر منصات مصراوي، إنهم أجروا أشعة مقطعية على جميع المومياوات، ثم قارنوها بمومياء أبيها وزوجها وابن زوجها، وأجروا تحليل DNA، فتبين أن المومياء الموجودة في المقبرة رقم 60 بوادي الملوك هي مومياء الملكة حتشبسوت.

وأضاف أن الملكة ماتت عن عمر 55 سنة، وكانت تعاني من مرض السكر (الديابيتس) والسرطان، وكانت سمينة جدًا، مما ينفي الروايات التي كانت تتحدث عن قتلها على يد ابن زوجها تحتمس الثالث.

وأشار زاهي حواس إلى أن الفنانة إلهام شاهين كانت تحلم بتجسيد دور حتشبسوت لأنها شخصية قوية، وكانت تطالبه بكتابة قصتها، لكن بعد أن أعلن في مؤتمر صحفي أن الملكة كانت سمينة، توقفت إلهام عن الاتصال به.

وتطرق حواس إلى موضوع نقل الآثار الضخمة، مؤكدًا أن المصري القديم كان يعتمد على عقله لا على عضلاته، وأن العمال الحاليين في سقارة والأقصر وقفط هم أحفاد الفراعنة.

وأكد أن المصريين القدماء كانوا ينقلون التوابيت والتماثيل الضخمة (حتى 60 طن) بطرق هندسية عبقرية، خاصة أثناء الفيضان باستخدام المراكب، وأن هذا كان جزءًا من مشاريعهم القومية.