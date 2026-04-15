أعلنت علامة شيري الصينية عن استمرار توسعها العالمي خلال الربع الأول من عام 2026، مع تسجيل نمو قوي في المبيعات، وتكثيف حضورها في الأسواق الدولية، إلى جانب استعدادها لمرحلة جديدة من التوسع الاستراتيجي خلال شهر أبريل المقبل عبر معرض أوتو تشاينا وقمة أعمالها الدولية.

أداء قوي في الأسواق العالمية خلال الربع الأول

أعلنت شيري تحقيق مبيعات شهرية بلغت 240,678 وحدة خلال مارس، بنسبة نمو سنوي 12.1%، لترتفع إجمالي مبيعات الربع الأول إلى 601,712 وحدة عالميًا.

كما ارتفع إجمالي قاعدة المستخدمين إلى 19.12 مليون مستخدم حول العالم، من بينهم أكثر من 6.23 مليون مستخدم خارج الصين، ما يعكس توسعًا متزايدًا في الأسواق الدولية.

توسع استراتيجي من "الانتشار" إلى "التعمق المحلي"

أكدت الشركة أن استراتيجيتها خلال 2026 انتقلت من مرحلة التوسع الكمي إلى التمركز والتعمق النوعي داخل الأسواق.

وخلال مارس واصلت شيري تعزيز وجودها في أوروبا والشرق الأوسط، مع دخول أسواق جديدة في شمال أوروبا مثل السويد، وتطوير شبكات المبيعات والخدمات في المنطقة.

كما عززت حضورها في أسواق مثل التشيك والمجر عبر فعاليات ومؤتمرات لدعم الشراكات، إلى جانب تقديم تقنيات الهجين المتقدم في أسواق مثل أستراليا وتشيلي.

التكامل الثقافي وتعزيز العلامة عالميًا

عملت شيري على تعزيز نهج “التكامل الثقافي” عبر التواصل مع الإعلام الدولي، حيث زارت وفود إعلامية من رومانيا مراكز الشركة في الصين للاطلاع على قدراتها التصنيعية والتكنولوجية.

وتهدف هذه الخطوة إلى الانتقال من مجرد “تصدير المنتجات” إلى بناء صورة علامة عالمية متكاملة ترتبط بالمستخدمين على مستوى أعمق.

قوة البحث والتطوير والابتكار التكنولوجي

تعتمد شيري على منظومة بحث وتطوير تضم أكثر من 30 ألف موظف عالميًا، بينهم أكثر من 10 آلاف متخصص أساسي، لتطوير أنظمة المركبات والدفع والتقنيات الذكية.

وتبرز تقنية Chery Super Hybrid (CSH) كأحد أهم إنجازاتها، بكفاءة حرارية تصل إلى 44.5%، واستهلاك وقود منخفض يقل عن 4.2 لتر لكل 100 كم في حالات نفاد الشحن.

الاستدامة والطاقة النظيفة في صدارة الأولويات

تواصل شيري تعزيز توجهها نحو التنقل منخفض الكربون، مع خطة لإنشاء 25 مصنعًا خاليًا من الكربون بحلول عام 2030.

كما شاركت في مبادرات بيئية عالمية أبرزها “ساعة الأرض”، عبر إطفاء الأنوار في عدة دول من بينها الإمارات وإسبانيا وجنوب أفريقيا، تأكيدًا على التزامها بالاستدامة البيئية.

محطة استراتيجية مرتقبة في أبريل 2026

تستعد الشركة لعقد معرض أوتو تشاينا وقمة أعمال شيري الدولية خلال الفترة من 22 إلى 28 أبريل، حيث ستكشف عن خططها المستقبلية وفق أربعة محاور رئيسية "القوة، الرؤية، الدفء الإنساني، والتكنولوجيا".

ويتوقع أن تمثل هذه الفعاليات نقطة تحول جديدة في مسار توسع شيري العالمي وتعزيز مكانتها في سوق السيارات الدولية.

