في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع التكنولوجيا عالميًا، بات مفهوم “الذكاء المتجسد” أحد أبرز محركات التطوير في صناعة الروبوتات، مع انتقال هذا المجال من مرحلة التجارب إلى التطبيق الفعلي داخل سيناريوهات الحياة اليومية والصناعية.

وتواصل شيري تعزيز حضورها في هذا المجال من خلال استراتيجيتها القائمة على الدمج بين الذكاء والتصنيع المتقدم، حيث وضعت صناعة الروبوتات ضمن محركات النمو الرئيسية للمجموعة خلال المرحلة المقبلة.

توسع عالمي مدعوم بمنظومة صناعية قوية

وتعتمد شركة AiMOGA Robotics التابعة لشيري على منظومة التصنيع المتقدمة وسلاسل الإمداد المتكاملة التي تمتلكها المجموعة، إلى جانب انتشارها العالمي الواسع، بما يتيح تسريع تطوير المنتجات وتوسيع نطاق تطبيقاتها في مختلف الأسواق.

وتتبنى الشركة فلسفة تطوير تقوم على “الابتكار القائم على السيناريوهات”، بما يضمن توظيف الروبوتات في الاستخدامات العملية بشكل أكثر كفاءة ومرونة.

220 روبوتًا وبداية الانتشار التجاري

وفي أبريل 2025، نجحت AiMOGA Robotics في تسليم أول دفعة عالمية من 220 روبوتًا بشريًا، في خطوة وصفت بأنها نقطة تحول نحو الانتشار التجاري الواسع.

ووفقًا للبيانات، أصبحت الروبوتات اليوم متواجدة في أكثر من 30 دولة ومنطقة، مع تطبيقات عملية تجاوزت 100 سيناريو مختلف، شملت مجالات متعددة أبرزها الخدمات العامة.

تطبيقات متنوعة في الحياة اليومية

وشملت الاستخدامات مجالات مثل مهام الشرطة المرورية، والخدمات الحكومية، وتوجيه الحركة في الشوارع، بالإضافة إلى دعم أعمال السلامة داخل المدارس، مع استمرار تطوير القدرات التقنية بشكل متسارع لتوسيع نطاق الاستخدام.

تكامل بين السيارات والروبوتات

وتعمل AiMOGA Robotics كامتداد استراتيجي لمنظومة التنقل الذكي لدى شيري، حيث يتم دمج تقنيات الروبوتات مع أنظمة السيارات الذكية في نموذج جديد تحت شعار “السيارة + الروبوت”، بما يتجاوز المفهوم التقليدي لصناعة السيارات.

ومن المقرر أن تظهر شيري وAiMOGA معًا خلال معرض أوتو تشاينا 2026، لاستعراض أحدث نتائج هذا التكامل ورؤية مستقبل التنقل الذكي.

فعاليات عالمية وإطلاق جيل جديد

كما تستعد الشركة لإطلاق أحدث إنجازاتها من خلال ثلاث فعاليات دولية كبرى، تشمل معرض أوتو تشاينا 2026، وقمة الأعمال الدولية لشيري، إضافة إلى حدث إطلاق عالمي خاص لـ AiMOGA للكشف عن جيل جديد من الروبوتات.

رؤية مستقبلية للذكاء الصناعي

وتؤكد شيري استمرارها في الاستثمار في تقنيات الذكاء المتجسد، مع توسيع التطبيقات العملية للروبوتات في مختلف القطاعات، بهدف تقديم حلول أكثر ذكاءً وكفاءة على مستوى العالم، ودعم مستقبل يعتمد على التكامل بين الأنظمة الذكية والتنقل الذكي.

