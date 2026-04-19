كشفت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، المشرف على مزادات مهمل ومصادرات الجمارك والمصالح الحكومية، عن تفاصيل وموعد جلسة مزاد لبيع عدد من "لوطات" السيارات التابعة لجهاز المخابرات العامة.

تقام جلسة البيع بحسب المعلن يوم الأحد الموافق 3 مايو المقبل، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحًا بمقر نادي مدينة نصر الرياضي، الصالة المغطاة أمام جامعة الأزهر بمدينة نصر.

ما السيارات التابعة للمخابرات العامة المطروحة للبيع بالمزاد؟

يضم المزاد وفقًا لما أعلنت عنه اللجنة المركزية للمبيعات التابعة للخدمات الحكومية سيارات ركوب ونصف نقل وأتوبيسات ماركات (تويوتا - رينو - مرسيدس - بيجو - أودي - ميتسوبيشي - فولكس فاجن).

تبدأ المعاينة من يوم السبت الموافق 18 أبريل وحتى 2 مايو، بمقر المخابرات العامة بكوبري القبة بجوار مدرسة النقراشي الثانوية، خلال ساعات العمل الرسمية (9 صباحًا إلى 2 ظهرًا) بم في ذلك العطلات الرسمية والأسبوعية.

ما شروط الاشتراك بمزاد سيارات المخابرات العامة

تشترط الهيئة المشرفة على الراغبين في المعاينة والاشتراك بالمزايدة وحضور الجلسة، شراء كراسة الشروط والمواصفات من المخابرات العامة الكائن في كوبري القبة نادى الوفاء والأمل بجوار مدرسة النقراشي الثانوية.

كما يشترط للاشتراك بالمزاد، سداد مبلغ التأمين وقيمته 50.000 جنيه، وذلك بخزينة الهيئة العامة للخدمات الحكومية في أبراج وزاره المالية برج 2 ش امتداد شارع رمسيس أمام نادى السكة مدينه نصر.

شروط يجب توافرها بالمشاركين في المزاد:

ويتوجب على المشاركين بصفة هيئات أو شركات، بحسب الهيئة، تقديم البطاقة الضريبية أو السجل التجاري للجنة المشرفة على المزاد، أما المشاركين بشكل فردي يكتفى بتقديم بطاقة الرقم القومي وتكون سارية.

ويلتزم من يرسو عليه أحد العطاءات أن يسدد 30% من قيمة اللوطات في نفس اليوم، على أن يتم تسديد الـ70% المتبقية في موعد أقصاه خمسة عشر يومًا من تاريخ انعقاد المزاد.

اقرأ أيضًا:

رغم جنون "الزيرو".. 5 سيارات أوتوماتيك مستعملة تبدأ من 400 ألف جنيه

من رينو إلى فيات.. أرخص السيارات الأوروبية تشعل المنافسة في مصر

بعد إطلاق ATTO 8.. الكشف عن أحدث أسعار سيارات بي واي دي في مصر