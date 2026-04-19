شهدت قرية الكفاح التابعة لمركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، واقعة مؤسفة، إثر سقوط طفلة من أعلى جرار زراعي أمام منزل أسرتها، ما أسفر عن إصابتها بنزيف استدعى نقلها إلى المستشفى.

سقوط مفاجئ أمام المنزل

وتبين أن الطفلة، وتدعى "م.م.ع"، وتبلغ من العمر نحو 8 سنوات، سقطت من أعلى جرار زراعي كان متوقفًا أمام منزل أسرتها، ما أدى إلى إصابتها بنزيف حاد، ما أثار حالة من القلق بين الأهالي.

نقل عاجل إلى المستشفى

وعلى الفور، جرى نقل الطفلة إلى مستشفى الفرافرة المركزي، حيث تم استقبالها بقسم الطوارئ وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة، مع وضعها تحت الملاحظة الطبية الدقيقة لمتابعة حالتها الصحية.

تحرك أمني وإجراءات قانونية

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بالواقعة، وانتقلت الجهات المختصة لمتابعة الحادث، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفتح تحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة.