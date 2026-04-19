ترامب عن إيران: نستعد لضربهم بقوة أكبر

كتب : وكالات

06:14 م 19/04/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من جديد بتدمير الجسور ومحطات الطاقة في إيران، إذا لم يتم إبرام الاتفاق مع الولايات المتحدة.
وقال ترامب في تصريحات لقناة "فوكس نيوز" اليوم الأحد، إنه يمنح السلام والحرب فرصة بعد انتهاكات إيران وقف إطلاق النار.
ووجه ترامب، تحذيراً جديداً بإنهاء الحضارة في إيران، قائلا: "إذا لم يتم إبرام الاتفاق الذي أبرمناه، فسأدمر جسورهم ومحطات توليد الطاقة لديهم. إذا لم يوقعوا على هذا الاتفاق، فسوف تُفجّر البلاد بأكملها".
وأضاف ترامب: "نحن نستعد لضربهم بقوة أكبر من أي دولة تعرضت للضرب من قبل، لأنه لا يمكن السماح لهم بامتلاك سلاح نووي".
وفي وقت سابق من اليوم، قال ترامب، إن مبعوثه الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف سيتوجه هذا الأسبوع إلى باكستان، لإعادة إطلاق المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب مع إيران.
وفي اتصال هاتفي مع صحيفة نيويورك بوست، وأضاف ترامب، أن المبعوث الخاص ستيف ويتكوف سيصل إلى إسلام آباد مساء الاثنين، تمهيدًا لجولة ثانية من محادثات السلام.

