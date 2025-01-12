بعد ظهورها في مصر.. مواصفات وأسعار تسلا سايبر تراك 2024

كتب - محمود أمين:

ظهرت سيارة تسلا سايبر تراك 2024 الكهربائية بشوارع مصر، ما أثار المهتمين بالسيارات بشكل عام والسيارات الكهربائية بشكل خاص.

وتعد هذه الشاحنة الكهربائية من تسلا واحدة من أكثر السيارات الكهربائية إثارة للجدل بسبب تصميمها الفريد وادائها القوي.

وتواصل "مصراوي" مع أحد الشركات المتخصصة في إستيراد السيارات، لمعرفة قيمة السيارة في حالة إستيرادها من خلالهم، أكدت الشركة أن الأسعار تبدا من 6 ملايين جنيه تقريباً، نستعرض خلال هذا التقرير مواصفات سيارة تسلا الكهربائية تفصيلياً:

تتميز سايبر تراك بتصميمها المستقبلي مع هيكل مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ عالي المتانة، مما يضمن لها قوة وصلابة عالية. تأتي السيارة بتصميم هندسي مستقيم مع حواف حادة، يبلغ سمك الهيكل 3 مم.

تتمتع سايبر تراك بقوة تسارع عالية حيث تنطلق من 0 إلى 100 كم/س في 2.7 ثانية فقط، تتوفر السيارة بعدة طرازات، ومنها الطرازات ذات الدفع الخلفي أو الكلي.

توفر السيارة مدى قيادة تصل إلى حوالي 800 كيلومتر في الشحنة الواحدة، تحتوي على نظام ملاحة متقدم مع مساعدة في القيادة، بما في ذلك نظام القيادة الذاتية أوتو بايلوت كما تمتاز بتقنية الاستشعار والكاميرات التي توفر ميزات أمان متقدمة.

تتوفر "سايبر تراك" بثلاث فئات مختلفة، الفئة الأعلى توفر مدى قيادة حوالي 515 كيلومترًا، تسارع من 0 إلى 100 كم/س في 2.6 ثانية، سرعة قصوى تصل إلى حوالي 210 كم/س.

الفئة الثانية تأتي بدفع رباعي مع مدى قيادة حوالي 547 كيلومترًا، تسارع من 0 إلى 100 كم/س في 4.1 ثانية، بقوة 600 حصان، أما الفئة الأرخص تأتي بنظام دفع خلفي، مدى قيادة حوالي 400 كيلومتر، تسارع من 0 إلى 100 كم/س في 6.5 ثانية.

جدير بالذكر أنه تم الكشف عن النموذج الأولي لشاحنة "سايبر تراك" في نوفمبر 2019، بينما بدأ الإنتاج التجريبي لها في يوليو 2024.

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