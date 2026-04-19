رغم الارتفاعات المتتالية في أسعار السيارات الجديدة، يواصل سوق السيارات المستعملة في مصر جذب شريحة كبيرة من المشترين، خاصة على السيارات الأوتوماتيك التي تمثل خيارًا عمليًا لمن يبحث عن السعر المناسب والتجهيزات المميزة.



أسعار 5 سيارات أوتوماتيك مستعملة في مصر:

رينو لوجان



تتوافر رينو لوجان الأوتوماتيك موديلات 2018 إلى 2021 بأسعار تبدأ من نحو 420 ألف جنيه، وتصل إلى 580 ألف جنيه، وتتميز بالاعتمادية وانخفاض تكلفة التشغيل، ما يجعلها خيارًا مناسبًا لفئة كبيرة من المستخدمين.

بيجو 301



تطرح بيجو 301 موديلات 2017 إلى 2020 بأسعار تتراوح بين 450 ألف و620 ألف جنيه، وتتحكم الحالة الفنية في السعر النهائي للسيارة.

سكودا رابيد



تبدأ أسعار سكودا رابيد الأوتوماتيك موديلات 2016 إلى 2019 من حوالي 550 ألف جنيه، وقد تصل إلى 700 ألف جنيه، وتعد من السيارات التي تجمع بين الأداء الجيد وجودة التصنيع الأوروبية.

فورد فييستا



تظهر فورد فييستا موديلات 2015 إلى 2018 بأسعار تبدأ من 400 ألف جنيه وتصل إلى 550 ألف جنيه، وتتحكم الحالة الفنية في السعر النهائي للسيارة.ميتسوبيشي لانسر

تحافظ ميتسوبيشي لانسر على حضورها في سوق المستعمل، حيث تتراوح أسعار موديلات 2015 إلى 2017 بين 500 ألف و650 ألف جنيه، وتتحكم الحالة الفنية والتجهيزات في السعر النهائي للسيارة.

