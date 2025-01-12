"أحمس".. بيراميدز تطرح إطار "الملاكي" لكن ليس للسوق المصري

القاهرة - (مصراوي):

أعلنت شركة بيراميدز المصرية لتصنيع الإطارات والمطاط، عن تصدير أول شحنة من إطارات "أحمس" قياس 195/65R15 المخصصة لسيارات الركوب "الملاكي" إلى المملكة المغربية.

وقالت بيراميدز عبر صفحتها الرسمية بموقع الـ(فيسبوك): "بفضل من الله تصدير أول اطار لسيارات الركوب الملاكى إلى دولة المغرب، بكل فخر صنع بأيادى مصرية براند مصرى 100‎%‎".

يأتي الإعلان عن تصدير إطارات أحمس "الملاكي" إلى المغرب، بعد أيام قليلة من الإعلان عن وقف الشركة خطط طرح هذه الإطارات لعملاء السوق المحلي.

وأعلنت الشركة المصرية ومقرها المنطقة الصناعية ببورسعيد في ديسمبر الماضي، عن وقف طرح إطارات سيارات "الملاكي" قائلة إن القرار خارج عن إرادتها.

وكانت بيراميدز أعلنت في سبتمبر الماضي عن تفاصيل أول إطار مخصص للسيارات الملاكي والذي أطلق عليه اسم "أحمس" بقياس FG75 195/65R15، والذي كان مقرر تقديمه بالأسواق المحلية مطلع العام الجاري.

وفي تصريحات سابقة لـ"مصراوي" أكد مصدر مسؤول أن الإطارات الملاكي كانت تخضع خلال الأشهر الماضية للاستخدام التجريبي تمهيدًا للحصول على شهادة E-Mark قبل طرحها رسميًا بالأسواق.

وقبل الإعلان عن وقف الإنتاج، أكد المهندس إبراهيم جودة، رئيس مجلس إدارة بيراميدز للإطارات، أن الشركة تنتج إطارات السيارات الملاكي بالقياسات الأكثر انتشارًا بمصر، وذلك بعدد 100 إطار يوميًا بشكل تجريبي، على أن يتم زيادة الإنتاج لاحقًا إلى 5000 إطار يوميًا.

يشار إلى أن بيراميدز تنتج وفقًا لرئيس مجلس إدارتها 12 ألف إطار صب للمعدات سنويًا، و10 آلاف يوميًا لإطارات الموتوسيكل، و18 ألف قطعة بالون هواء داخلي يوميًا، و5 آلاف قطعة غيار يوميًا، بالإضافة إلى إنتاج خام المطاط بقدرة 30 طن يوميًا.

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