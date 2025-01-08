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طوكيو - (د ب أ):

أطلقت شركة نيسان اليابانية سيارتها الكهربائية Silence S04 الجديدة، التي تنتمي إلى فئة الموديلات متناهية الصغر.

وبحسب تقارير فإن السيارة اليابانية الجديدة ستقدم في الأسواق بأسعار تبدأ من 11.995 يورو (625 ألف جنيه مصري) تقريبًا.

وأوضحت الشركة اليابانية أن سيارتها Silence S04 متناهية الصغر تأتي بطول 2.28 متر فقط، وتشتمل على مقعدين.

وعلى صعيد الدفع، تعتمد السيارة Silence S04 الجديدة على سواعد محرك كهربائي بقوة 6 كيلووات/9 حصان، والذي يدفعها بسرعة قصوى تصل إلى 45 كلم/س.

كما يتوفر للسيارة أيضا محرك بقوة 14 كيلووات/19 حصان، والذي يدفعها بسرعة قصوى تصل إلى 85 كلم/س.

وتتضافر جهود المحركات مع بطارية أو بطاريتين قابلتين للخلع بمدى سير يصل إلى 175 كلم.

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