أعلنت شركة "إس إن أوتوموتيف" (SN Automotive)، الوكيل الرسمي لعلامة "دونج فينج" في مصر، عن مواصلة تثبيت أسعار طرازاتها الأكثر مبيعاً "شاين" (Shine) و"ميج" (Mage) دون أي زيادات مع ضمان ممتد لـ 7 سنوات أو 300,000 كيلومتر على كافة الموديلات.

تأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من التغيرات السعرية التي شهدها سوق السيارات المصري مؤخراً نتيجة تذبذب سلاسل الإمداد وتغير تكاليف الشحن، ما يجعل قرار SN Automotive بمثابة رسالة ثقة وطمأنة للمستهلك، وتأكيد على التزام الشركة بتقديم قيمة مستقرة رغم التحديات العالمية.

أحدث أسعار دونج فينج Shine وMage في مصر:

مواصفات وأسعار دونج فينج Shine

تقدم دونج فينج شاين الجديدة في السوق المصري خلال شهر أبريل الجاري بعد تثبيت أسعارها عبر فئتين من التجهيزات فئة Advance (E1) سعرها 790.000 جنيه، وفئة Sport (E3) سعرها الرسمي 945.000 جنيه.

تقدم دونج فينج shine بمحرك 1.5T تربو، بقوة 197 حصان وعزم دوران 300 نيوتن.متر، وتبلغ سرعتها القصوى نحو 200 كم/س تقريبًا، وناقل حركة ثنائي القابض بـ6 سرعات.

مواصفات وأسعار دونج فينج Mage

تقدم السيارة دونج فينج ميج بفئتين من التجهيزات في مصر بعد تثبيت أسعارها بأسعار تبدا من مليون و 190 ألف جنيه، تصل لـ مليون و 290 ألف جنيه للفئة الثانية الأعلى تجهيزاً.

تعتمد السيارة على محرك توربيني رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر، قادر على توليد قوة تبلغ 204 حصان، مع عزم دوران يبلغ 305 نيوتن-متر عند نطاق دوران ما بين 2000 و4000 دورة في الدقيقة. يتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 7 سرعات. ويعمل بنظام دفع أمامي. وتبلغ السرعة القصوى للسيارة حوالي 190 كم/ساعة، في حين يصل زمن التسارع من الثبات إلى سرعة 100 كم/ساعة إلى 8.5 ثوانٍ.

تصريحات رسمية من "إس إن أوتوموتيف"

قال يحيى عبد الحليم، الرئيس التنفيذي لشركة SN Automotive: "يدعم قرار تثبيت الأسعار صورة العلامة التجارية دونج فينج كخيار مستقر في سوق يشهد تقلبات حادة بسبب الظروف العالمية، ويؤكد حرص SN Automotive على تحقيق انتشار أكبر للعلامة بدلا من مكاسب قصيرة المدى".

وأضاف عبد الحليم: "منذ طرحها بالسوق المصري، تمثل سيارات Mage وShine الخيار الأفضل لمن يبحثون عن التكنولوجيا الصينية المتطورة مع ضمان يضاهي السيارات الفارهة وبسعر يحترم ميزانية المستهلك ويلبي احتياجاته من حيث الاعتمادية والاستهلاك.

ونجحت شركة SN Automotive في ترسيخ مكانتها كوكيل موثوق لعلامة "دونج فينج" في السوق المصري، حيث تتبنى استراتيجية واضحة تقوم على تقديم قيمة حقيقية للمستهلك، من خلال أسعار مستقرة، وتجهيزات تنافسية، وشبكة خدمات ما بعد البيع آخذة في التوسع.

