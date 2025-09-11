"بدلة فورمال".. نجلاء بدر تخطف الأنظار من أحدث ظهور وغادة عادل تعلق

كتب - معتز عباس:

أعادت الفنانة نجلاء بدر نشر جلسة تصوير جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

وخطفت نجلاء بدر أنظار المتابعين والجمهور على منصات التواصل الاجتماعي بعد نشرها مجموعة صور جديدة، ظهرت فيها مرتدية "بدلة فورمال" أنيقة ومميزة.

تفاعلت نجمات الفن مع إطلالة نجلاء بدر، أبرزهن الفنانة غادة عادل، الفنانة عبير صبري، دانيا البناوي زوجة الفنان كريم فهمي.

كما نالت الصور إعجاب المتابعين، الذين جاءت، تعليقاتهم، كالتالي: "خطيره اوي"، "قمر وزي العسل"، "جميلة يا ملكة"، "استثناء وسكر"، "أيقونة وتجنني"، "ما هذا الجمال".

يذكر أن، آخر أعمال نجلاء بدر، مسلسل "بدون سابق إنذار" الذي عرض في العام الماضي 2024 بطولة كل من: آسر ياسين ،عائشة بن أحمد، نهال عنبر، ياسر علي ماهر، أحمد خالد صالح ، من تأليف عماد صبري، إخراج هاني خليفة.