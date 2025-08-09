بـ"فستان أنيق".. أحدث ظهور لـ نرمين الفقي والجمهور يغازلها (صور)

كتب- هاني صابر:



خطفت الفنانة نرمين الفقي، الأنظار إليها بإطلالة أنيقة بأحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.



ونشرت نرمين، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مساء سعيد، مساء السعادة والرزق وراحة البال".



وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: " القمر، أحلى نرمين، قمر الزمان، الفستان تحفة، الصغيرة التي لا تكبر أبدا، عسل أوي".



يذكر أن، نرمين الفقي شاركت في مسلسل "فوبيا" بطولة سوسن بدر، رانيا يوسف، ناهد السباعي، أحمد الرافعي، تأليف أحمد عزت، إخراج رؤوف عبد العزيز.







