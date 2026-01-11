إميلي شاه تهنئ والدها بعيد ميلاده بصور جديدة من حفل زفافها على مينا مسعود

شاركت الفنانة بشرى جمهورها صورًا من أحدث ظهور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي لاقت تفاعلًا واسعًا من متابعيها.

ونشرت بشرى الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "انستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "عندما يلتقي الشرق بالغرب".

وظهرت بشرى بإطلالة جريئة، وارتدت (شورت) باللون الأزرق مع (بلوزة) باللون الرمادي، واعتمدت مكياجًا هادئًا أبرز ملامحها.

وانهالت تعليقات الجمهور ومحبيها على الصور، وجاءت أبرزها: "قمر وعسل"، "جميلة ما شاء الله"، "مش سقعانة؟"، "قمرة"، "الرقيقة الجذابة"، "جمالك".

ويُذكر أن الفنانة بشرى كانت احتفلت بالكريسماس على طريقتها الخاصة، وظهرت مرتدية "بيجاما" رأس السنة، وعلّقت: "أفضل طريقة للدخول إلى عام 2026.. ها نحن قادمون، استرخِ وانتظر العد التنازلي".

