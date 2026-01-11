إعلان

بـ شورت جريء.. بشرى تخطف الأنظار والجمهور يعلق

كتب : نوران أسامة

12:49 م 11/01/2026
    بإطلالة جريئة بشرى تخطف الأنظار
    بشرى تخطف الأنظار بشورت جرئ
    بشرى تتألق في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة بشرى جمهورها صورًا من أحدث ظهور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي لاقت تفاعلًا واسعًا من متابعيها.

ونشرت بشرى الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "انستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "عندما يلتقي الشرق بالغرب".

وظهرت بشرى بإطلالة جريئة، وارتدت (شورت) باللون الأزرق مع (بلوزة) باللون الرمادي، واعتمدت مكياجًا هادئًا أبرز ملامحها.

وانهالت تعليقات الجمهور ومحبيها على الصور، وجاءت أبرزها: "قمر وعسل"، "جميلة ما شاء الله"، "مش سقعانة؟"، "قمرة"، "الرقيقة الجذابة"، "جمالك".

ويُذكر أن الفنانة بشرى كانت احتفلت بالكريسماس على طريقتها الخاصة، وظهرت مرتدية "بيجاما" رأس السنة، وعلّقت: "أفضل طريقة للدخول إلى عام 2026.. ها نحن قادمون، استرخِ وانتظر العد التنازلي".

مصادر: إسرائيل ترفع التأهب تحسبا لتدخل أمريكي في إيران