رحل الفنان السوري أحمد مللي عن عالمنا صباح اليوم الأحد، إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

ونعت نقابة الفنانين السوريين الراحل عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك": "وداعًا الزميل الفنان القدير أحمد مللي".

يذكر أن الفنان أحمد مللي ولد في دمشق عام 1949، وبدأ مسيرته الفنية في أوائل السبعينيات، وشارك في العديد من الأعمال المسرحية والتليفزيونية والسينمائية والإذاعية.

ومن بين المسرحيات التي قدمها: "ذي قار"، و"النهب"، و"تعال نضحك"، و"محطات ممنوعة". كما كان له دور بارز في المسلسل الإذاعي الشهير "حكم العدالة"، إذ قام بدور "المساعد جميل".

وفي مجال السينما، شارك أحمد مللي أيضًا في فيلم "الحدود" إلى جانب الفنان دريد لحام.

اقرأ أيضًا:

"كفاية وعيب".. شمس البارودي تحذر من صفحة تحمل اسمها

يارا السكري تنشر صورًا بالحجاب وتؤدي مناسك العمرة

محمد سامي يحتفل بتأهل المنتخب المصري لدور قبل النهائي في أمم أفريقيا

"الثامنة يا مصر".. صلاح عبدالله يهنئ المنتخب المصري بالفوز على كوت ديفوار

إميلي شاه تهنئ والدها بعيد ميلاده بصور جديدة من حفل زفافها على مينا مسعود

الفنان محمد هنيدي عن فوز منتخب مصر على كوت ديفوار: "متعودين"