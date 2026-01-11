إعلان

وفاة الفنان السوري أحمد مللي بعد مروره بأزمة صحية

كتب : نوران أسامة

01:27 م 11/01/2026

أحمد مللي

رحل الفنان السوري أحمد مللي عن عالمنا صباح اليوم الأحد، إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

ونعت نقابة الفنانين السوريين الراحل عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك": "وداعًا الزميل الفنان القدير أحمد مللي".

يذكر أن الفنان أحمد مللي ولد في دمشق عام 1949، وبدأ مسيرته الفنية في أوائل السبعينيات، وشارك في العديد من الأعمال المسرحية والتليفزيونية والسينمائية والإذاعية.

ومن بين المسرحيات التي قدمها: "ذي قار"، و"النهب"، و"تعال نضحك"، و"محطات ممنوعة". كما كان له دور بارز في المسلسل الإذاعي الشهير "حكم العدالة"، إذ قام بدور "المساعد جميل".

وفي مجال السينما، شارك أحمد مللي أيضًا في فيلم "الحدود" إلى جانب الفنان دريد لحام.

أحمد مللي أزمة صحية سوريا وفاة أحمد مللي

