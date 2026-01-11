تحدثت الفنانة نانسي صلاح عن تعرضها للسحر من قِبل فناتين، وذلك من خلال لقائها في برنامج "قعدة ستات" الذي تقدمه المذيعة مروة صبري.

وقالت نانسي: "عمري ما أتمرد على شعري، ده جزء من شخصيتي وطول عمري بحبه وبقدره، وهو روحي، شعري كان تقيل أوي ومكنش اكستنشن، واتعملي عمل على شعري عشان يبوظ ويقع، واتعمل على كل حاجة فيا، في ناس نفوسها مريضة ومفيش إيمان بالله".

وتابعت: "اتنين اللي عملولي العمل وهما بنتين، ورحت لشيوخ ولما فكيت العمل أنا انهرت، مين يأذي حد في شعره وفي شكله وفي حب الناس ليك عشان الناس متحبكش، ده كان مؤذي جدًا، واللي عملوا العمل نفوسهم ضعيفة فاكرين إني طالعة بشعري، بس هي الروح أقوى".

وأضافت: "ولما عرفت مين اللي عمل كسرت حاجات في بيتي عشان مأذهمش، عشان أطلع الغضب من غير أذية، ولو ليا حق، بسيبه، ودايمًا حقي بيجيلي، واللي بيأذيني حياتهم بتتقلب وربنا يسامحهم، ولما رحت للشيخ وسألته مين اللي عمل العمل، قولتله قرايبي قالي لأ، طيب صحابي قالي لأ، قلتله طيب فلانة وفلانة قالي الله أكبر بلا عدد عرفتي منين بالسرعة دي، ومفيش حد بيأذي حد غير وهو شايفه أحسن منه ومش هيعرفوا يجددوا العمل عشان أنا عرفت وبمجرد إني قولت أساميهم الموضوع اتحرق".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نانسي صلاح مسلسل "٢ قهوة" بطولة أحمد فهمي ومرام علي، محسن محيي الدين، إسماعيل فرغلي، حازم إيهاب، إيهاب فهمي، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج عصام نصار.

