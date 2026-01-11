في مدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، كانت الأجواء صباح ذلك اليوم مختلفة، الشوارع تزيّنت بالأضواء والزينة، والمنازل امتلأت بالبهجة والفرحة، والناس يتبادلون التهاني والتحيات، الجميع كان ينتظر هذا اليوم المميز: زفاف أحد أبنائها البارزين، رجل الأعمال سامح أبو الوفا، الذي أصبح اسمه مألوفًا في عالم الصناعات الوطنية، خصوصًا في الحديد والصلب، بعد سنوات من العمل الجاد والنجاحات المتتالية.

من هنا انطلقت أنظار المدينة نحو العاصمة، حيث كان مقر الحفل الرئيسي في أحد أفخم فنادق القاهرة، سامح أبو الوفا وعروسه مريم الشربيني كانا على موعد مع ليلة استثنائية، تجمع بين الفخامة والرقي، وحضور نخبة من نجوم الفن والإعلام من مختلف أنحاء الوطن العربي.

زفاف رجل الأعمال سامح أبو الوفا

وعند وصول الضيوف، بدأت أضواء القاعة تتلألأ، بينما عزفت نغمات الموسيقى لتعلن بدء الاحتفال على المسرح، تألقت نانسي عجرم وتامر حسني ومايا دياب، فيما انضم إليهم عدد من الفنانين والإعلاميين، بينهم درة وزوجها هاني سعد، منة عرفة، المذيعة إنجي علي، وإيمان العاصي، في لحظات من السحر والبهجة التقط الحضور صورهم التذكارية مع العروسين، وشاركوا في الرقص والاحتفال حتى ساعات متأخرة.

لم يكن الحدث مجرد احتفال بزفاف، بل كان انعكاسًا لمكانة العريس الاجتماعية والاقتصادية، سامح أبو الوفا، المهندس ورجل الأعمال الشاب، الذي بدأ مسيرته من محافظة الدقهلية، أصبح اليوم واحدًا من أبرز رجال الأعمال في مصر، وجمع بين النجاح في عالم الصناعة والفخامة الاجتماعية، ليحول زفافه إلى حدث استثنائي لا يُنسى.

من هو العريس؟

العريس، سامح أبو الوفا، مهندس ورجل أعمال مصري من محافظة الدقهلية، استطاع أن يترك بصمة قوية في عالم الصناعات الوطنية، خاصة في الحديد والصلب، تخرج من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وعلى مدار السنوات القليلة الماضية، برز كأحد الرواد في مجال ريادة الأعمال، مما جعل اسمه مألوفًا في الأوساط الاقتصادية والاجتماعية. اليوم، يجمع زفافه بين النجاح المهني والفخامة الاجتماعية، ليصبح حدثًا يترقبه الجميع.