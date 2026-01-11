إعلان

فرحة إمبراطور الحديد.. من هو رجل الأعمال سامح أبو الوفا صاحب الزفاف الأسطوري؟

كتب : علي عبد المنعم

02:40 م 11/01/2026
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    تامر حسني في جفل زفاف رجل الأعمال سامح أبو الوفا
  • عرض 8 صورة
    رجل الأعمال المهندس سامح الدسوقي أبو الوفا
  • عرض 8 صورة
    رجل الأعمال سامح أبو الوفا
  • عرض 8 صورة
    زفاف رجل الأعمال سامح أبو الوفا
  • عرض 8 صورة
    رجل الأعمال سامح أبو الوفا_1
  • عرض 8 صورة
    سامح أبو الوفا (1)
  • عرض 8 صورة
    سامح أبو الوفا (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

في مدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، كانت الأجواء صباح ذلك اليوم مختلفة، الشوارع تزيّنت بالأضواء والزينة، والمنازل امتلأت بالبهجة والفرحة، والناس يتبادلون التهاني والتحيات، الجميع كان ينتظر هذا اليوم المميز: زفاف أحد أبنائها البارزين، رجل الأعمال سامح أبو الوفا، الذي أصبح اسمه مألوفًا في عالم الصناعات الوطنية، خصوصًا في الحديد والصلب، بعد سنوات من العمل الجاد والنجاحات المتتالية.

من هنا انطلقت أنظار المدينة نحو العاصمة، حيث كان مقر الحفل الرئيسي في أحد أفخم فنادق القاهرة، سامح أبو الوفا وعروسه مريم الشربيني كانا على موعد مع ليلة استثنائية، تجمع بين الفخامة والرقي، وحضور نخبة من نجوم الفن والإعلام من مختلف أنحاء الوطن العربي.

زفاف رجل الأعمال سامح أبو الوفا

وعند وصول الضيوف، بدأت أضواء القاعة تتلألأ، بينما عزفت نغمات الموسيقى لتعلن بدء الاحتفال على المسرح، تألقت نانسي عجرم وتامر حسني ومايا دياب، فيما انضم إليهم عدد من الفنانين والإعلاميين، بينهم درة وزوجها هاني سعد، منة عرفة، المذيعة إنجي علي، وإيمان العاصي، في لحظات من السحر والبهجة التقط الحضور صورهم التذكارية مع العروسين، وشاركوا في الرقص والاحتفال حتى ساعات متأخرة.

لم يكن الحدث مجرد احتفال بزفاف، بل كان انعكاسًا لمكانة العريس الاجتماعية والاقتصادية، سامح أبو الوفا، المهندس ورجل الأعمال الشاب، الذي بدأ مسيرته من محافظة الدقهلية، أصبح اليوم واحدًا من أبرز رجال الأعمال في مصر، وجمع بين النجاح في عالم الصناعة والفخامة الاجتماعية، ليحول زفافه إلى حدث استثنائي لا يُنسى.

من هو العريس؟

العريس، سامح أبو الوفا، مهندس ورجل أعمال مصري من محافظة الدقهلية، استطاع أن يترك بصمة قوية في عالم الصناعات الوطنية، خاصة في الحديد والصلب، تخرج من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وعلى مدار السنوات القليلة الماضية، برز كأحد الرواد في مجال ريادة الأعمال، مما جعل اسمه مألوفًا في الأوساط الاقتصادية والاجتماعية. اليوم، يجمع زفافه بين النجاح المهني والفخامة الاجتماعية، ليصبح حدثًا يترقبه الجميع.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سامح أبو الوفا الزفاف الأسطوري مدينة ميت غمر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الدولار يفقد 50 قرشا في أول 10 أيام من 2026.. هل يستمر التراجع؟
أخبار البنوك

الدولار يفقد 50 قرشا في أول 10 أيام من 2026.. هل يستمر التراجع؟
احذر.. علامة على الأظافر تدل على الإصابة بسرطان خبيث
نصائح طبية

احذر.. علامة على الأظافر تدل على الإصابة بسرطان خبيث
أول تخفيض في 2026.. تراجع أسعار أرخص سيارات جيلي 50 ألف جنيه
أخبار السيارات

أول تخفيض في 2026.. تراجع أسعار أرخص سيارات جيلي 50 ألف جنيه
حادث يربك موكب محافظ البنك المركزي بأسوان.. غرق سيارة رسمية وإنقاذ سائقها
أخبار المحافظات

حادث يربك موكب محافظ البنك المركزي بأسوان.. غرق سيارة رسمية وإنقاذ سائقها
حسد وصدامات وخسائر.. خبيرة تحذر من حدث فلكي خطير
علاقات

حسد وصدامات وخسائر.. خبيرة تحذر من حدث فلكي خطير

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

قناة مجانية تعلن نقلها.. موعد مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا
شرط أساسي للحج.. قائمة المستشفيات المخصصة لاستخراج شهادة الاستطاعة الصحية
منصة مصر العقارية.. عطل فني يضرب الموقع وتعطيل حجز الشقق
مصادر: إسرائيل ترفع التأهب تحسبا لتدخل أمريكي في إيران