دخل اسم الفنانة إيمي سمير غانم ضمن قائمة الموضوعات والأسماء الأكثر بحثًا على محرك البحث "جوجل" بعد ظهورها في برنامج "Gossips" المعروض على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن بين أبرز تصريحات إيمي سمير غانم في الحلقة:

- بقرف جدًا من الذباب، ومضرب البلاستيك مش بيفارقني وبسافر بيه.

- كان نفسي أطلع ضابط شرطة.

- ممكن أصبغ شعري لأنه فيه شعر أبيض كتير بعد وفاة بابا وماما من الضغط النفسي، مش هألجأ لعمليات التجميل، لأن أمي اتوفت من غير ما تلجأ ليها، والبنت دايمًا تبص لأمها.

- نفسي أشيل اسم أمل، قلت لبابا وماما شيلوه، بابا قال لي لأ، هو مضايقك في إيه، وماما كانت ممكن تساعدني، بس دلوقتي طنشت لإن كل حياتي إيمي.

- بحب لدغتي جدًا لأن بابي كان بيحبها، وهي مش أوفر، وفي مخرج مهم قالي إني هعرف أعمل أي دور بلدي أو فلاحة بسبب اللدغة، عايزة أقول له كل أدواري بيئة الزمن عدا ومعملتش دور واحد ابن ناس.

ويذكر أن آخر أعمال إيمي سمير غانم كان مسلسل "عقبال عندكوا" في رمضان 2025 مع زوجها الفنان حسن الرداد، ودارت أحداثه في إطار من الكوميديا.

