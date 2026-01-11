شريف رمزي يكشف عن مشاهدته مسرحية أم كلثوم: "دايبين في صوت الست"

هنأت الممثلة لاأمريكية، إميلي شاه والدها بمناسبة عيد ميلاده الـ 65 بصور ومقاطع فيديوهات جديدة من كواليس حفل زفافها على النجم العالمي مينا مسعود.

نشرت إميلي شاه الصور والفيديوهات عبر خاصية الاستوري على انستجرام وكتبت: "عيد ميلاد سعيد لوالدي بحبك جدا، شكرا لأنك فهمتني أن العمل الجاد يجني ثماره، واليوم نحتفل بك، لأن الرب يعلم أنك تستحق ذلك بعد ما فعلته العام الماضي".

وحرص النجم العالمي مينا مسعود وزوجته الممثلة إميلي شاه مؤخرا على تهنئة جمهورهما احتفالا بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

نشر مينا صور تجمعه بزوجته إميلي شاه عبر خاصية الستوري على انستجرام وكتب: "عيد الميلاد المجيد عيد سعيد من آل مسعود".

كواليس زفاف مينا مسعود وإميلي شاه

احتفلت الممثلة، إميلي شاه بزواجها من النجم العالمي مينا مسعود بشهر يوليو عام 2025 ، وشهدت مراسم الاحتفال حضور الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين وسط تغطية إعلامية عالمية.

أعمال ينتظر عرضها مينا مسعود قريبا

يشارك النجم مينا مسعود بالجزء الثاني من النسخة الواقعية لفيلم "Aladdin" كما يشارك ببطولة فيلم التشويق "The American Spring"، والمقرر عرضهما بالسينمات خلال الفترة المقبلة،

