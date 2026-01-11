رابط استمارة الثانوية العامة 2026.. سجل الآن

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط استمارة الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2026، ليتمكن طلاب الصف الثالث الثانوي من تسجيل بياناتهم إلكترونيًا استعدادًا لدخول امتحانات الثانوية العامة.

ويبدأ فتح الرابط اعتبارًا من اليوم الأحد 11 يناير 2026، ويستمر حتى الخميس 5 فبراير 2026، ليتمكن الطلاب من استكمال إجراءات تسجيل بيانات الاستمارة في المواعيد المحددة

أكدت الوزارة أن الرابط الإلكتروني المخصص لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 يُتيح للطلاب إدخال كافة بياناتهم المطلوبة بطريقة سهلة وآمنة، بما يضمن استيفاء كل المستندات والمعلومات قبل الموعد النهائي من هنا

