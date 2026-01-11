إعلان

بالصور| كارولين عزمي تخطف الأنظار.. والجمهور يعلق: "بنت الحتة"

كتب : نوران أسامة

02:17 م 11/01/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    أحدث ظهور لكارولين عزمي
  • عرض 5 صورة
    كارولين عزمي بإطلالة جريئة
  • عرض 5 صورة
    كارولين عزمي تتألق في أحدث جلسة تصوير لها
  • عرض 5 صورة
    أحدث ظهور للفنانة كارولين عزمي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تألقت الفنانة الشابة كارولين عزمي في أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ولاقت إعجاب متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشاركت كارولين الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة مرتدية جمبسوت باللون الأسود.

وانهالت تعليقات محبيها على الصور، وجاءت أبرزها: "أحلى واحدة"، "القمر كارو"، "كارولين الجميلة"، "بنت الحتة"، "حلاوة مفيش بعد كده".

يذكر أن كارولين عزمي ظهرت مؤخرًا في برنامج "عرب وود"، وتحدثت خلاله عن أهمية الزواج بالنسبة لها، وقالت: "نفسي أتجوز، أكيد أول ما يجي صاحب النصيب مش هتردد، لأني بحب العيلة وبحب الأجواء العائلية. ربنا يبعت صاحب النصيب، لسه مفيش حاجة".

كارولين عزمي إنستجرام إطلالة أنيقة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الصحة: تراجع ملحوظ في أعداد المواليد واستمرار مواجهة الولادات القيصرية
أخبار مصر

الصحة: تراجع ملحوظ في أعداد المواليد واستمرار مواجهة الولادات القيصرية
وزير الأوقاف: 20 قسيسًا استقبلوني أمام مسجد بالصعيد أثناء ذهابي لافتتاحه
أخبار مصر

وزير الأوقاف: 20 قسيسًا استقبلوني أمام مسجد بالصعيد أثناء ذهابي لافتتاحه
خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الدواجن والبلطي والحديد واستقرار الذهب
اقتصاد

خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الدواجن والبلطي والحديد واستقرار الذهب
أول تخفيض في 2026.. تراجع أسعار أرخص سيارات جيلي 50 ألف جنيه
أخبار السيارات

أول تخفيض في 2026.. تراجع أسعار أرخص سيارات جيلي 50 ألف جنيه
"كفاية وعيب".. شمس البارودي تحذر من صفحة تحمل اسمها
زووم

"كفاية وعيب".. شمس البارودي تحذر من صفحة تحمل اسمها

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

قناة مجانية تعلن نقلها.. موعد مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا
شرط أساسي للحج.. قائمة المستشفيات المخصصة لاستخراج شهادة الاستطاعة الصحية
منصة مصر العقارية.. عطل فني يضرب الموقع وتعطيل حجز الشقق
مصادر: إسرائيل ترفع التأهب تحسبا لتدخل أمريكي في إيران