إميلي شاه تهنئ والدها بعيد ميلاده بصور جديدة من حفل زفافها على مينا مسعود

تألقت الفنانة الشابة كارولين عزمي في أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ولاقت إعجاب متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشاركت كارولين الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة مرتدية جمبسوت باللون الأسود.

وانهالت تعليقات محبيها على الصور، وجاءت أبرزها: "أحلى واحدة"، "القمر كارو"، "كارولين الجميلة"، "بنت الحتة"، "حلاوة مفيش بعد كده".

يذكر أن كارولين عزمي ظهرت مؤخرًا في برنامج "عرب وود"، وتحدثت خلاله عن أهمية الزواج بالنسبة لها، وقالت: "نفسي أتجوز، أكيد أول ما يجي صاحب النصيب مش هتردد، لأني بحب العيلة وبحب الأجواء العائلية. ربنا يبعت صاحب النصيب، لسه مفيش حاجة".