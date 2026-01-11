إعلان

تركي آل الشيخ يدعم المنتخب المصري أمام كوت ديفوار على الهواء مباشرة

كتب : مصراوي

12:53 ص 11/01/2026 تعديل في 01:02 ص
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    تركي ال الشيخ_6
  • عرض 5 صورة
    تركي ال الشيخ وصلاح
  • عرض 5 صورة
    تركي ال الشيخ وفرحة الفوز بمنتخب مصر
  • عرض 5 صورة
    تركي ال الشيخ فيسبوك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حرص المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية على دعم المنتخب المصري في مباراته أمام منتخب كوت ديفوار، مساء أمس السبت، ضمن منافسات دور الـ 8 بكأس أمم أفريقيا.

وشارك الجمهور بالتعليق والتحليل طوال المباراة لحظة بلحظة عبر حسابات تركي آل الشيخ على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب آل الشيخ في بداية المباراة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الله يارب نقفل خلاص ونلعب مرتده".

ومع تسجيل محمد صلاح الهدف الثالث، كتب: "الله يا صلاح".

وفي نهاية المباراة احتفل تركي آل الشيخ بفوز منتخب مصر، وعلق: "الحمدالله.. مبروك".

يحرص تركي آل الشيخ دائمًا على دعم منتخب مصر في المناسبات الأفريقية والعالمية.

يذكر أن منتخب مصر حقق الفوز على منتخب كوت ديفوار بنتيجة 3/2 وتأهل لدور نصف النهائي ومواجهة السنغال.

وسجل أهداف منتخب مصر عمر مرموش، رامي ربيعة، محمد صلاح.

اقرأ أيضا:

الحزن يخيم على فيروز في جنازة ابنها هلي داخل كنيسة رقاد السيدة - المحيدثة (صور)

محمد إمام ملثما في أحدث صوره.. ويعلق: "الكينج هيدغدغها في رمضان"

تركي آل الشيخ الهيئة العامة للترفيه السعودية منتخب مصر وكوت ديفوار كأس أمم أفريقيا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

رئيس اتحاد الدواجن: لا مبالغة في الأسعار.. كيلو الجبنة يساوي 3 فرخات
أخبار مصر

رئيس اتحاد الدواجن: لا مبالغة في الأسعار.. كيلو الجبنة يساوي 3 فرخات
"عشان صلاح".. مؤمن زكريا يعلق على صعود منتخب مصر إلى نصف نهائي كأس الأمم
رياضة عربية وعالمية

"عشان صلاح".. مؤمن زكريا يعلق على صعود منتخب مصر إلى نصف نهائي كأس الأمم
موعد مباراة مصر المقبلة بعد الفوز على كوت ديفوار بثلاثية
رياضة عربية وعالمية

موعد مباراة مصر المقبلة بعد الفوز على كوت ديفوار بثلاثية

رغم إشادة لجنة التحكيم| خروج المتسابق محمد ماهر من "دولة التلاوة".. ما
أخبار مصر

رغم إشادة لجنة التحكيم| خروج المتسابق محمد ماهر من "دولة التلاوة".. ما
تكريم محمد صبحي في حفل افتتاح مهرجان المسرح العربي.. صور
مسرح و تليفزيون

تكريم محمد صبحي في حفل افتتاح مهرجان المسرح العربي.. صور

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد تحذر من منخفض جوي قوي.. أمطار وبرودة شديدة تصل حد الصقيع
موعد مباراة مصر المقبلة بعد الفوز على كوت ديفوار بثلاثية
صعود وتراجع.. كيف تغيرت معدلات الإقبال على انتخابات البرلمان من 2010 إلى 2026؟