تركي آل الشيخ يدعم المنتخب المصري أمام كوت ديفوار على الهواء مباشرة

حرص المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية على دعم المنتخب المصري في مباراته أمام منتخب كوت ديفوار، مساء أمس السبت، ضمن منافسات دور الـ 8 بكأس أمم أفريقيا.

وشارك الجمهور بالتعليق والتحليل طوال المباراة لحظة بلحظة عبر حسابات تركي آل الشيخ على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب آل الشيخ في بداية المباراة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الله يارب نقفل خلاص ونلعب مرتده".

ومع تسجيل محمد صلاح الهدف الثالث، كتب: "الله يا صلاح".

وفي نهاية المباراة احتفل تركي آل الشيخ بفوز منتخب مصر، وعلق: "الحمدالله.. مبروك".

يحرص تركي آل الشيخ دائمًا على دعم منتخب مصر في المناسبات الأفريقية والعالمية.

يذكر أن منتخب مصر حقق الفوز على منتخب كوت ديفوار بنتيجة 3/2 وتأهل لدور نصف النهائي ومواجهة السنغال.

وسجل أهداف منتخب مصر عمر مرموش، رامي ربيعة، محمد صلاح.

