أشرف زكي: شيرين حالتها المزاجية سيئة وبناتها في الطريق إليها


كتب- معتز عباس:

01:42 ص 11/01/2026

الفنانة شيرين عبد الوهاب

قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إن الفنانة شيرين عبد الوهاب تتواجد في منزلها بحالة جيدة.

وأوضح أشرف زكي في مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أنه التقى بشيرين عبدالوهاب منذ 25 يومًا وحاول إقناعها بالخروج، لافتًا إلى أن حالتها الصحية جيدة لكنها ترفض الخروج من المنزل حاليًا لأن الحالة المزاجية ليست جيدة.

وأضاف: "شيرين في معها ناس، وأنا عارف إن بناتها جايين في الطريق ليها بعد يومين أو ثلاثة".

يذكر أن الفنانة شيرين عبد الوهاب تستعد لاستكمال تسجيل أغاني ألبومها الجديد المقرر طرحه في شتاء 2026، وتتعاون في الألبوم مع كل من الملحن عمرو مصطفى، والشاعر تامر حسين، والموزع توما.

الفنانة شيرين عبد الوهاب شيرين عبد الوهاب حالة شيرين عبد الوهاب الصحية أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية

