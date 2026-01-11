بعد قفزة النحاس.. هل ترتفع أسعار الأجهزة الكهربائية؟ الشعبة توضح

أكد جورج زكريا، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية "لمصراوي"، أن ارتفاع أسعار النحاس خلال الفترة الأخيرة لن يظهر أنعكاساه على أسعار الأجهزة الكربائية قبل شهرين على الأقل، وسط اعتماد المصانع على مخزون من مستلزمات الإنتاج يكفي لفترات طويلة.

وأضاف أن السوق غير مستوعب لأي زيادات حاليًا، ونأمل تثبيت الأسعار، كما كان يحدث في سنوات سابقة عندما كانت قوائم الأسعار تحدد مع بداية العام وتستمر حتى نهايته.

ارتفع سعر طن النحاس عالميا بنحو 11% خلال آخر شهري ليسجل مستوى قياسي يتخطى 13 ألف دولار للطن في بورصة لندن للمعادن، في موجة صعود لافتة بنهاية العام، مدفوعة بمخاوف من شحّ الإمدادت، وفق ما نشره الشرق نقلا عن بلومبرج..

وأشار زكريا إلى أن سوق الأجهزة يمر حاليًا بمرحلة حساسة، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج عالميًا، وعلى رأسها أسعار النحاس والصاج، مشيرًا إلى أن هذه العوامل قد تضغط على الأسعار خلال الفترة المقبلة، لكن دون زيادات فورية.

وأوضح أن السوق يشهد حاليًا عروضًا موسمية ممتدة حتى نهاية الشهر، في محاولة لتحريك الطلب بعد فترة ركود شديدة ضربت السوق خلال العام الماضي، مؤكدًا أن المصنعين والتجار يحاولون تجاوز المرحلة الحالية دون تحميل المستهلك زيادات جديدة.

وأشار زكريا إلى أن أسعار النحاس العالمية سجلت قفزات ملحوظة، حيث وصلت إلى نحو 13 ألف دولار للطن، وهو ما ينعكس على تكلفة التصنيع، خاصة أن النحاس يدخل بنسب متفاوتة في عدد من الأجهزة، مثل الثلاجات والتكييفات والمراوح.

وأشار إلى أن بعض المنتجات قد تتأثر بنسب تتراوح بين 5 و10% بحسب حجم الاعتماد على النحاس في مكوناتها.

وأضاف أن بعض الشركات قد تلجأ إلى استبدال النحاس بالألومنيوم في بعض الأجزاء لتقليل التكلفة، خاصة في التكييفات والمواتير، موضحًا أن الألومنيوم يعد بديلًا مقبولًا من حيث الكفاءة، وإن كانت جودة النحاس أعلى.

ولفت إلى أن السوق عانى من ركود حاد خلال عامي 2024 و2025، ما أدى إلى خروج عدد من المحال والشركات من السوق، رغم العروض والتخفيضات التي قدمتها بعض العلامات التجارية، موضحًا أن موجة الشراء المكثف في عام 2023، خوفًا من ارتفاع الأسعار، أدت إلى حالة تشبع انعكست سلبًا على الطلب في العامين التاليين.

وأضاف أن استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة والمحروقات يمثل عبئًا إضافيًا على الصناعة، مؤكدًا أنه يسعى خلال الفترة المقبلة إلى عقد اجتماع مع المصنعين بالتنسيق مع الغرفة التجارية، لبحث الأوضاع الحالية والوصول إلى حلول تضمن استقرار السوق.

وأكد زكريا على أن أي زيادة جديدة في الأسعار قد تمثل أزمة حقيقية، مشيرًا إلى أنه إذا ارتفعت الأسعار مرة أخرى، ستكون المشكلة أكبر، لأن السوق لم يتعاف بعد، ونأمل أن تشهد الفترة المقبلة تحسنًا في الأوضاع دون تحميل المستهلك أعباء إضافية.

