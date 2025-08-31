حمادة هلال أحدث الضحايا.. نجوم تعرضوا للسرقة

كتب- مصطفى حمزة ونوران أسامة:

دخل الفنان حمادة هلال، قوائم الأكثر رواجا في مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تعرض فيلته الخاصة في التجمع الخامس للسرقة.

وقال مصدر مقرب من الفنان حمادة هلال في تصريح خاص لـ"مصراوي": "واقعة السرقة ارتكبتها شغالة بالمنزل، وكانت حاجات بسيطة، أخذت شنطة ورجعتها".

وأكد مصدر أمني مسؤول في تصريحات لـ مصراوي إن "هلال" حرر محضرًا باكتشافه سرقة (قرط ذهبي - هاتف محمول - إكسسوارات حريمي) ولم يتهم أو يشتبه في أحد.

ونرصد في التقرير التالي أبرز الفنانين الذين تعرضوا للسرقة:

ألفت عمر

تعرضت الفنانة ألفت عمر قبل أسابيع للسرقة أثناء وجودها في العاصمة الفرنسية "باريس"، وفقدت أموالها، بطاقاتها البنكية، وخاتم من الماس.

آية سليم

كشفت الفنانة آية سليم، عن فقدان حقيبتها أثناء السفر من مطار باريس إلى إسبانيا، والتي كانت تحتوي على مقتنيات ثمينة

غادة عبدالرازق

تعرضت الفنانة غادة عبدالرازق لسرقة مشغولات ذهبية وملابس من داخل فيلتها في منطقة المعادي، وحررت محضرًا.

ونجحت قوات الأمن في إلقاء القبض على المتهمين بسرقة "انسيال" وملابس وبعض الإكسسوارات من داخل فيلا الفنانة غادة عبدالرازق بمنطقة المعادي، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن خادمتين كانتا تعملان لديها وراء الواقعة.

نادية الجندي

وقعت الفنانة نادية الجندي، ضحية للسرقة من خادماتها، مرتين، إذ تلقت في مايو 2017، تهديد بالقتل، وذلك بعد عام واحد من الحكم على خادمة كانت تعمل لديها بالحبس، بعد اتهامها بسرقة مجوهرات من منزل الفنانة.

كما قامت الفنانة نادية الجندي، في عام 2021 باتهام خادمتها بسرقة مصوغات ذهبية من فيلتها.

فيفي عبده

في يونيو 2019، كشفت الفنانة فيفي عبده عن تفاصيل سرقة 5 كيلو ذهب من منزلها، عبر فيديو "لايف" نشرته على حسابها الرسمي بموقع "انستجرام": "أنا مش سعيدة، لأني لا أستحق ما فعلته الخادمة، وكنت بعاملها بكل حب وود، وحسبي الله ونعم الوكيل".

صفاء أبو السعود

تعرضت الفنانة صفاء أبو السعود، للسرقة أيضا من قبل خادمتها، وكشفت في بلاغ لها عن سرقة 219 قطعة مجوهرات بقيمة 25 مليون جنيه.

