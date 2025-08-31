أثار جدلا.. أول تعليق من سيف نبيل على فيديو جمعه بـ سيرين عبدالنور

كتبت- سهيلة أسامة:

رد المطرب العراقي سيف نبيل على الانتقادات التي وُجهت له وللفنانة سيرين عبدالنور، بعد تداول مقطع فيديو، ظهرت فيه الأخيرة وهي تتفاعل بحماس مع أغنية "لو بص في عيني".

وأثار المقطع جدلًا واسعًا، إذ اعتبر البعض تصرف سيرين جريئًا وغير مناسب خاصة أمام زوجها فريد الذي كان يجلس بجانبها، بينما دافع آخرون عنها مؤكدين أن الموقف كان عفويًا وجاء في أجواء احتفالية.

وقال سيف نبيل خلال لقائه ببرنامج "ET بالعربي": "سيرين عبدالنور أخت وصديقة من سنين، وتجمعني بها وفريد علاقة طيبة وعلاقة أهل من زمان من أول ما جيت على لبنان. سيرين ليست متصنعة، إنسانة عفوية مثل الأطفال. في هذا اليوم كنا نغني معًا، وأنا غنيت معها أغنيتها، والفيديو كان عفوي بالنسبة ليا وليها".

وأضاف: "فريد شخصية هادئة، الله يحفظهم، ما شاء الله عليهم يجننوا، أنا بتشرف بسيرين فنانة ليها اسمها بالوسط الفني ولها سنين وخبرة بالكاميرا وشاطرة".

