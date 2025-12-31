ريم سامي تودع عام 2025 بفستان أحمر ساحر وأنيق.. صور
كتب : معتز عباس
خطفت الفنانة ريم سامي أنظار المتابعين على السوشيال ميديا، بعد تألقها في أحدث ظهور بإطلالة أنيقة.
ونشرت ريم مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت مرتدية فستان أحمر، وعلقت: "سنة جديدة سعيدة على الجميع".
انضمت الفنانة ريم سامي لأبطال مسلسل "علي كلاي"، بطولة أحمد العوضي، وعدد كبير من النجوم.
جدير بالذكر أن، آخر أعمال ريم سامي مسلسل "نسل الأغراب" بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد مهران، محمد جمعة، وإخراج محمد سامي.