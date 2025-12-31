محمد سامي ومي عمر ضيوف برنامج "ليلة فونطاستيك" في هذا الموعد

"إيه القرف ده"منها.. أغاني أثارت الجدل في 2025

أعلنت قناة "ام بي سي مصر"، عن ضيوف حلقة السبت من برنامج "ليلة فونطاستيك"، تقديم أبلة فاهيتا.

ويحل كلًا من المخرج محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر ضيوفًا ببرنامج "ليلة فونطاستيك"، يوم السبت المقبل.

ونشرت صفحة "ام بي سي مصر"، صورًا من كواليس الحلقة، عبر موقع "فيس بوك"، وكتبت: "من كواليس حلقة السبت القادم النجمة مي عمر والمخرج محمد سامي في مواجهة الأبلة، فاهيتا مستنياهم الساعة 9 مساء، برنامج ليلة فونطاستيك يعرض كل سبت الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة على MBC MASR".

أعمال مي عمر في رمضان 2026

تواصل مي عمر تصوير مسلسل الست موناليزا استعدادا لعرضه في رمضان 2026، وتشارك في بطولة فيلم شمشون ودليلة، وتنتظر طرح فيلم الغربان بدور العرض السينمائي.

أعمال محمد سامي الفنية المقبلة

وأعلن "سامي" في وقت سابق عن دخوله عمل فني جديد بعنوان “رد كليتي” بالتعاون مع الكاتبة اللبنانية نادين جابر، والمقرر عرضه الفترة المقبلة.

يذكر أن محمد سامي شارك في الموسم الرمضاني 2024 بمسلسلين "إش إش"، و"سيد الناس".