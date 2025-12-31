إعلان

"بالبيجاما".. بشرى تحتفل بليلة رأس السنة على طريقتها الخاصة

كتب : معتز عباس

06:35 م 31/12/2025
احتفلت الفنانة بشرى بنهاية عام 2025 وليلة رأس السنة، بتصميم صورًا لها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وظهرت بشرى على حسابها بموقع "انستجرام" مرتدية "بيجاما" رأس السنة، وعلقت: "أفضل طريقة للخطوة في عام 2026، ها نحن قادمون، استرخي وانتظر العد التنازلي".

يذكر أن الفنانة بشرى احتفلت مؤخرًا بقرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برفض الدعوى القضائية المطالِبة بوقف فيلم "الملحد"، وعلّقت: "ده خبر تاريخي بعد خبر إعادة الانتخابات".

بشرى الذكاء الاصطناعي انستجرام بشرى رأس السنة

