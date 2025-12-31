"بالبيجاما".. بشرى تحتفل بليلة رأس السنة على طريقتها الخاصة

"إيه القرف ده"منها.. أغاني أثارت الجدل في 2025

احتفلت الفنانة بشرى بنهاية عام 2025 وليلة رأس السنة، بتصميم صورًا لها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وظهرت بشرى على حسابها بموقع "انستجرام" مرتدية "بيجاما" رأس السنة، وعلقت: "أفضل طريقة للخطوة في عام 2026، ها نحن قادمون، استرخي وانتظر العد التنازلي".

يذكر أن الفنانة بشرى احتفلت مؤخرًا بقرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برفض الدعوى القضائية المطالِبة بوقف فيلم "الملحد"، وعلّقت: "ده خبر تاريخي بعد خبر إعادة الانتخابات".

